Бутафория в тренде

№33 (526) от 26 октября 2018 г.

Зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, назначенный на эту должность экс-губернатором Потомским, продолжит работать в правительстве Орловской области и курировать региональный АПК. Об этом Андрей Клычков объявил 24 сентября в ходе заседания правительства области.

Думаем, одного года работы в аграрном регионе Клычкову хватило, чтобы определиться с тем, по какому пути идти орловскому АПК. Нынешняя «стратегия» развития сельского хозяйства, а следовательно, и сельских территорий Орловской области, его вполне устроила. А это значит, что местные сельхозпредприятия и далее будут ориентированы на получение определенного объема зерна в ущерб его качеству и при отсутствии глубокой переработки. Это значит, что орловчане будут покупать липецкие и белгородские тепличные овощи вместо орловских. И это значит, что область продолжит терять молочное поголовье и прирастать свинарниками.

Орловские деревни, в которых, мы уверены, ни Бутусов, ни Клычков никогда не бывали (райцентры с их 90-летними юбилеями не в счет), будут и дальше пустеть по той причине, что об устойчивом развитии сельских территорий «эффективные менеджеры» Потомского и продолжатель его дела Клычков не имеют ни малейшего представления. Клычкова можно понять: за колбасой, орловскими яблоками и молочными продуктами, о которых он рассказывает в телевизионных интервью и которые так ему полюбились, далеко ездить не надо.

О трех миллионах тонн и словенских «партнерах»

Думаем, Андрей Клычков тщательно проанализировал итоги деятельности Дмитрия Бутусова на ответственном посту зампреда по АПК и потому принял единственно верное решение.

Попробуем разобраться в том, что так вдохновило врио, ставшего губернатором.

Основная часть производимого в Орловском регионе зерна (в среднем около трех миллионов тонн) – фуражная, то есть пригодная только на корм скоту, которого в области становится все меньше. В 2018 году, который специалисты оценивают как благоприятный, доля продовольственного зерна составляла свыше 50 %, в прошлом году продовольственного зерна было всего 20 %, третьего класса – лишь отдельные партии, основная же часть была фуражной при соответствующей (низкой) цене реализации.

При этом в регионе не развита глубокая переработка зерна, сокращается поголовье крупного рогатого скота, что свидетельствует об однобоком развитии регионального АПК, которое ведет к истощению почв. Орловские производители уже сегодня «выносят» с урожаем из почвы в три раза больше питательных веществ, чем вносят удобрений.

В Орловской области около 80 % пашни составляют кислые почвы, ежегодно их доля увеличивается на 1-2 процента.

В марте 2018 года для Клычкова организовали поездку в ООО «Виннер» Мценского района. Это единственное предприятие, которое занималось производством овощей открытого грунта с последующей переработкой. На тот момент предприятие испытывало серьезные финансовые проблемы. Однако визит врио был организован Бутусовым таким образом, что он о них не узнал. Или узнавать не захотел. Невмешательство врио и профильных чиновников привело к остановке производственной деятельности предприятия и штрафам (из бюджета области) за невыполнение целевого индикатора по соглашению с Минсельхозом. Работы лишились более 200 человек.

Проект по производству овощей закрытого грунта (ООО «Кумир») при кураторстве Бутусова превратился в долгострой. Напомним, тепличный комплекс, по заверениям чиновников, должен был дать продукцию еще в 2016 году.

За последние два года производство картофеля и овощей сократилось более чем в два раза.

«Словенская эпопея» – «международный» бутафорский проект, одним из инициаторов которого был Бутусов, Клычкова также нисколько не смутил. Напомним, областные власти заявляли о намерениях построить в Мценском районе несколько предприятий, в которые планировалось вложить миллиарды рублей. Правда, чиновники умалчивали, что эти миллиарды их словенские «партнеры» собирались взять в кредит под залог областного имущества и бюджетные гарантии.

«Успехи» в животноводстве

Отрицательная динамика в данном направлении АПК региона прослеживается на протяжении уже ряда лет и ни для кого не является секретом. Но так было не всегда.

Информация для приезжих топ-менеджеров: в начале 90-х годов в хозяйствах всех категорий Орловской области производилось 716,5 тыс. тонн молока, Дмитрий Бутусов и Андрей Клычков в 2017 году смогли «надоить» лишь 170 тыс. тонн, что в 4,2 раза (!) меньше уровня 90-х. Только за период с 2014 по 2017 годы производство молока в Орловской области сократилось на 45 тыс. тонн и достигло своего исторического минимума. Никогда меньше молока в послевоенной истории XX и начала XXI века в Орловской области не производилось.

Антирекорд с вероятностью в 100 % будет обновлен и в 2018 году. Несмотря на увеличение надоев на одну корову, за 8 месяцев 2018 года, с января по август, в хозяйствах всех категорий Орловской области произведено всего 117,6 тыс. тонн молока (95,9 % к 2017 году), что предопределяет снижение показателя по итогам 2018 года в целом. Кроме ухудшения экономического состояния сельхозпредприятий и благосостояния сельских жителей, данное обстоятельство в очередной раз приведет к выплате штрафа из средств регионального бюджета в связи с невыполнением целевого индикатора по производству молока, определённого соглашением с Минсельхозом РФ.

Потомский и Бутусов приняли в управление Орловскую область в 2014 году с численностью молочного поголовья 46,6 тыс. голов, на 1 января 2018 года численность коров молочного направления продуктивности в хозяйствах всех категорий Орловской области составила всего 33,2 тысячи голов (минус 13,3 тыс. голов к 2014 году (!).

В последнее время жителей области вводят в заблуждение цифрами Орелстата, которые говорят об увеличении поголовья коров. При этом умалчивается тот факт, что увеличивается поголовье коров мясных пород в АПХ «Мираторг», их разводят не для получения молока, а для получения телят мясных пород; поголовье коров молочного направления продуктивности, похоже, стремится к нулю.

На момент прихода в область Потомского и Бутусова производственная деятельность в сфере молочного скотоводства на территории Орловской области велась в 65 сельскохозяйственных организациях, в 40 К(Ф)Х (более 10 коров) и более 8,5 тыс. личных подворий.

В 2014–2017 годах Бутусову удалось победить молочное животноводство и ликвидировать эту отрасль сельского хозяйства в следующих сельскохозяйственных организациях: ОАО «Победа» Шаблыкинского района, СПК «Заря» и ООО «Макеево» Кромского района, ФГУП «Новосильское» и ООО «Масловский дворик» Новосильского района, АОЗТ «Победа» и ОАО «Орловские Чернозёмы» Залегощенского района, СПК «Корсунский» Верховского района, ООО «Паньково» и ГНУ Шатиловская СХОС Новодеревеньковского района, ЗАО «Казанское» и СПК «Здоровецкий» Ливенского района.

Только за год (2017–2018), включая период управления областью

Клычковым и Бутусовым, произошла тотальная ликвидация отрасли молочного поголовья в сельскохозяйственных организациях:

АО «Кромские Черноземы» и ООО «Орёл-Агро-Продукт» Кромского района, ООО «Восход» Дмитровского района, ООО «Шаблыкинский агрокомплекс» Шаблыкинского района, решением руководства ГК «КДВ – Орёл» сокращено поголовье КРС, закрыты и упразднены ряд молочно-товарных ферм в Глазуновском и Малоархангельском районах.

Лишено госфинансирования ФГУП «Стрелецкое» Орловского района, находящееся в стадии реорганизации и присоединения к ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, из-за чего предприятие может лишиться части поголовья коров (причем племенных) в 2019 году.

С 2014 по 2018 годы в Орловской области вместо исчезнувших более полутора десятков хозяйств с молочным животноводством, несмотря на неоднократные заявления властей, не появилось ни одной новой молочной фермы с современными технологиями производства, более совершенной кормовой базой, эффективным составом племенного поголовья, обеспечивающих высокую молочную продуктивность.

Руководство области сделало 2014–2018 годы периодом стагнации и упущенных возможностей в молочном животноводстве.

Регион, обладающий потенциальными конкурентными преимуществами в молочном секторе, оказался далеко позади таких динамично развивающихся в данном направлении регионов, как Воронежская, Калужская, Московская, Белгородская и другие области ЦФО.

Даже при том, что молока в регионе производится недостаточно для удовлетворения потребностей собственного населения, сельскохозяйственными организациями за пределы области в 2017 году вывезено, по самым скромным подсчетам, 25 640 тонн молока (25 % от реализации), из них 9 тыс. тонн

в Тульскую область, 7,1 тыс. тонн в Курскую область, 6,9 тыс. тонн

в Брянскую область, 2,2 тыс. тонн в Воронежскую область, 0,4 тыс. тонн

в Липецкую область.

Однобокое развитие региона, укрупнение и концентрация производства животноводческой продукции, преимущественно свиноводства на крупных производствах, неизбежно ведёт к ухудшению экологической ситуации, негативно влияет на социально-демографическую ситуацию в регионе.

Формируется новый уклад жизни на селе: оно вымирает. Сельские жители, не обладая господдержкой в виде льготного предоставления земельных и льготных кредитов, не имея возможности получать надлежащую ветеринарную информационно-консультационную помощь, лишаются возможности содержать подсобные хозяйства. В регионе не обеспечены сбыт и переработка сельхозпродукции для населения, имеющего излишки более экологичные, чем производимые на крупных товарных комплексах.

Цифры статистики удручающие: только за период правления

Потомского и руководителя АПК региона Бутусова с 2014 года по 2017 год в хозяйствах населения (ЛПХ) Орловской области численность крупного рогатого скота сократилась с 27,3 тыс. голов до 16,4 тыс. голов.

При этом административными мерами под предлогом недопущения АЧС сельское население активно принуждается к ликвидации свинопоголовья. С 2014 года по 2017 год в хозяйствах населения (ЛПХ) Орловской области численность свиней сократилась с 14,2 тыс. голов до 8,1 тыс. голов.

Альтернативы развитию свиноводства властями не предлагается.

Управление экологической безопасности и природопользования, находящееся не так давно в первой десятке лучших в Российской Федерации, скатилось до 50-60 мест.

Управление ветеринарии, которое курирует зампред по АПК Бутусов, «отреформировано» до такой степени, что малая часть оставшихся специалистов не в состоянии поддерживать ветеринарную безопасность на местах: в районах области катастрофическими темпами распространяется бешенство животных (заболевание, общее для человека и животных) и африканская чума свиней. До прихода Потомского и Бутусова Орловский регион оставался «чистым» по этому заболеванию.

Разделяй и властвуй

Думаем, Клычков не против того, чтобы научные учреждения области не пересекались с производством и существовали обособленно. После того как кандидатуру коллеги и наставника Дмитрия Бутусова Юрия Сидыганова не удалось продавить в ректоры ОГАУ, устоявшиеся научно-производственные связи между департаментом сельского хозяйства, сельхозорганизациями и университетом рухнули. И способствовало этому не руководство университета.

122-летняя Шатиловская опытная станция – старейшее научное учреждение, существование которого из-за исключительной нищеты под угрозой, эксплуатируется чиновниками исключительно для самопиара, так как ни рубля из собранных на Днях поля миллионов научному учреждению не выделяется.

Удивительно, но у Клычкова не возникло никаких вопросов и тем более претензий к Бутусову и по поводу кадровых решений. С приходом Бутусова новая структура аграрного департамента была сформирована не по принципу эффективности, а под конкретных лиц. Самые нужные и работоспособные управления и отделы были «урезаны», а вновь созданные стали дублировать друг друга. Из департамента были вынуждены уволиться высококлассные специалисты по причине того, что нормально работать там стало невозможно.

Впрочем, удивляться нечему. Опыт Бутусова в этой и других сферах будет востребован.

Наталья Зарубина