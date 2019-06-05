Бюджет на грани краха

№19 (556) от 5 июня 2019 г.

Катастрофическое положение дел с наполнением городской казны очень подробно рассматривалось на майской сессии горсовета. Причем, дважды. Первый раз, когда зашла речь об исполнении бюджета за 2018 год. Второй раз при обсуждении финансового обеспечения учреждений образования (напомним, счета большинства школ и детских садов заблокированы). В некоторых школах (по данным нашего издания) за долги отключили телефонную связь. Поскольку документы готовились в буквальном смысле «на лету», те данные, что содержались в папках депутатов, немного разнились с цифрами в выступлениях докладчиков. Так, по документам, операции по лицевым счетам заморожены в 115 учреждениях образования из 135. И это накануне летней оздоровительной кампании, на которую тоже нет денег!

Безрадостные цифры

В своем отчете начальник финансово-экономического управления мэрии Игорь Краличев отметил очень важную деталь: значительный удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре доходов городского бюджета. Постоянный рост данного показателя говорит о недостаточной обеспеченности городской казны собственными доходными источниками. А из этого следует простой вывод – город не может в полном объеме исполнять те полномочия, которые возложены на городские власти федеральными законами. По сравнению с 2017 годом собственные доходы городской казны выросли всего на 29,4 миллиона рублей или на 1,3 процента. Все остальные сотни миллионов, давшие заметный прирост, это субвенции, субсидии а также другие межбюджетные поступления. И новых собственных источников пополнения бюджета пока не предвидится. Мы вернемся к этой теме чуть позже.

Самое интересное осталось за рамками выступления докладчика. Так, например, в пояснительной записке к этому вопросу говорится, что оказание за счет средств бюджета города финансовой помощи МУПам (которые, кстати, создавались, чтобы своей работой снизить нагрузку на муниципалитет) только увеличивает бремя нагрузки на казну. Более того, такие действия вообще снижают заинтересованность МУПов в результатах финансово-хозяйственной деятельности. Например, в МУП ЖРЭП (З) были установлены многочисленные нарушения бухучета, неэффективное использование муниципального имущества. Масса вопросов возникла у КСП к управлению муниципального имущества и землепользования (УМИЗ). Так, было выявлено, что это подразделение не контролирует использование по назначению переданного в безвозмездное пользование имущества. Не следит за тем, заключают ли арендаторы муниципального жилья договоры с ресурсоснабжающими организациями, вовремя ли оплачивают коммунальные услуги. В итоге в прошлом году в город поступило 124 судебных решения о взыскании долгов на 11,6 миллиона рублей. Впрочем, что такое 11 миллионов по сравнению со 119 миллионами неосвоенных бюджетных субсидий, выделенных на ремонт дорог. Эти средства пришлось вернуть в область. И это в городе, где число жалоб жителей отдаленных улиц на состояние улично-дорожной сети просто не поддается исчислению. Возмущенным орловцам традиционно отвечают: «нет денег». И при этом неосвоенные сотни миллионов возвращаются в областной бюджет!

Но не только эти «телодвижения» городских властей не поддаются логическому объяснению Например, МУП ПАТП был выдан аванс в 1,3 миллиона рублей на осуществление перевозок по летним маршрутам. Как известно, МУП обанкротился, а аванс просто… забыли вернуть. Только по требованию КСП городская администрация наконец-то подала документы в суд на возврат неотработанного ПАТП аванса.

С транспортом в Орле вообще творится нечто невероятное. Например, в пояснительной записке говорится, что расходы на транспорт в 2018 году уменьшились в 2,2 раза. Только на трамваи и троллейбусы расходы упали в 4 раза: с 80 до 20 миллионов рублей. И, как указывает КСП в своем заключении, порядок возмещения перевозчикам недополученных доходов базируется на возможностях бюджета, а не на фактически произведенных работах. Представляете, вы приходите в магазин и говорите, что купите 10-килограммовый мешок сахара не за 400 рублей, как указанно на ценнике, а за 100 рублей? Просто потому, что у вас в кошельке есть только стольник. Ситуация абсурдная? Но абсурдная только в продуктовом магазине. А в отношениях между городом и транспортниками – это суровая орловская действительность, подтвержденная заключением КСП.

Депутат Олег Карпиков в очередной раз предложил обратиться с инициативой об изменении межбюджетных отношений (оставить городу большую часть собираемых здесь же налогов), и о внесении изменений в бюджетный кодекс. При этом, поскольку областной совет уже отказывал городу в помощи, депутат предложил писать напрямую в правительство РФ. Как пояснили юристы, депутаты горсовета могут поступать таким образом только при соблюдении необходимой процедуры и после тщательной проработки вопроса.

Вообще ситуация с изменением межбюджетных отношений города и области напоминает нам эпичную фразу из фильма «Джентльмены удачи»: «Тут помню, а тут не помню». Когда область отказывает городу в возврате части собираемых городом же налогов, то указывается на тот факт, что эти расходы должны быть подтверждены дополнительными доходами в областную казну. И это правильно. Вот только когда Орёл берется за свой счет обслуживать дорогие игрушки (вроде свето-музыкальных фонтанов), то «отцы города» тоже должны указать дополнительные источники доходов в казну для дополнительных же расходов. Но этого чуда не произошло. Тут мы соблюдаем Бюджетный кодекс, а тут этого делать не обязательно?

Еще одно интересное предложение озвучил депутат Евгений Косогов. Он предложил обратиться в областное правительство и помочь городу заместить часть коммерческих кредитов, которые тянут город на дно, на бюджетные (более дешевые) кредиты. При этом от областных властей не потребуется тратить средства региональной казны – нужна помощь лишь в обращении в Минфин. Депутат напомнил, что бюджет РФ сейчас профицитный, и подобная помощь муниципалитетам могла бы серьезно решить массу городских проблем.

Образование в черной дыре

На образование в бюджете города не хватает почти 500 миллионов рублей. Кредиторская задолженность образовательных учреждений по состоянию на конец мая составляла 613 миллионов рублей. Счета 57 учреждений были заблокированы в связи с отсутствием лимитов на выполнение обязательств по этой строке. Учреждения образования крутятся, как угри на сковородке. Например, пытаются перенести лимиты со страховых взносов на погашение исполнительных листов. В городе есть 15 миллионов, которые позволят разблокировать счета… до 21 июня. Что будет дальше, увы, депутаты не дослушали и начали задавать вопросы.

В частности, опять была затронута тема обращения в область, чтобы получить помощь для решения первоочередных проблем. При этом депутаты честно признались, что уже особо не рассчитывают на помощь из здания напротив. И это при том, что в городе живет половина населения Орловской области! Отношение «варягов» к областной столице не меняется на протяжении уже многих лет. А самому городу распродавать уже нечего. Опять вспомнили муниципальные предприятия, которые должны не только получать дотации из бюджета, но и эффективно работать. Напомнили сити-менеджеру, что его часто видят во время объезда дворов, дорог, но, увы, почти не видят на муниципальных предприятиях.

Депутат Владимир Букалов напомнил коллегам ситуацию пятилетней давности. Уже тогда депутаты горсовета указывали администрации города, что самые лучшие помещения распроданы. Скоро настанет тот момент, когда в городской казне не останется помещений, которые можно продать, чтобы выполнить возложенные на муниципалитет обязанности. И вот эта ситуация из прогноза стала реальностью. По мнению Владимира Букалова, депутаты принимают мнимый бюджет. На бумаге он накачан цифрами от продажи недвижимости. Но это все неликвид, который по итогам года, скорее всего, просто не удастся реализовать. Поэтому пора набраться смелости, исключить мнимую приватизацию и показать уже эти цифры бюджета в области, сделал вывод депутат. Продавать нечего, и пора уже признать этот факт.

Кроме упомянутого полумиллиарда, которого не хватает на нормальную работу учреждений образования и погашения долгов прошлых лет в размере 613 миллионов (из которых пока удалось наскрести по сусекам лишь половину), есть еще и проблема подготовки к лету. На летние оздоровительные лагеря в тощей городской казне не хватает почти 10 миллионов рублей и еще более 1,5 миллиона – на организацию работы пришкольных лагерей. Как пояснил сити-менеджер Александр Муромский, еще в ноябре было понятно, что проблемы блокировки счетов не избежать. На погашение кредиторской задолженности было заложено лишь 129 миллионов, которые выплатили в первые же полтора месяца. К этой сумме удалось добавить 150 миллионов. Что касается продажи имущества, то Александр Муромский напомнил по федеральный закон №159, по которому предприниматели имели право на выкуп помещений в рассрочку на 5 лет. И только по этой строке было продано муниципального имущества на 1,8 миллиарда. Естественно, что этот источник иссяк. При этом глава городской администрации рассказал, что власти города делают все от них зависящее, чтобы набрать недостающую сумму. И хотя направления, по которым ведется работа, и не впечатляют огромными суммами, гораздо важнее, что работа налажена системно и ведется на постоянной основе.

Долги наши тяжкие

И в завершение пару слов о муниципальном долге. В пояснительной записке говорится, что объем муниципального долга за минувший год увеличился на 5,8% и достиг отметки 2 млрд 312 млн рублей. В нарушение бюджетного кодекса были превышены установленные ограничения предельного объема долга на 11,7 миллиона рублей. Объем привлеченных кредитов на погашение дефицита бюджета, т.е. на текущие нужды составил 126,5 миллиона. На перекредитование ранее выданных кредитов ушло 2,1 миллиарда рублей. По мнению аудиторов КСП, такие цифры свидетельствуют о неэффективности проводимой властями города бюджетной политики. На обслуживание муниципального долга было направлено 186 миллионов, что на 11,5% больше, чем в 2017-м.

Напомним и такую важную деталь, как штрафы и пени. Как пояснили в КСП, задолженность по начислениям на оплату труда ведет к увеличению бюджетных расходов на уплату штрафов и расходов на исполнение судебных решений, что еще больше усугубляет печальную ситуацию. Так, за несвоевременное перечисление страховых взносов на оплату труда город был оштрафован на 14,8 миллиона рублей. Еще 54 миллиона рублей составили расходы на исполнение судебных актов по обращению взысканий на средства местного бюджета, и еще 43,7 миллиона заплатили по судебным актам на предоставление жилья.

Сергей Миляхин