Бюджет вам в помощь!

№30 (478) от 13 сентября 2017 г.

Единственная в Орловской области газетная типография полного цикла — АО «Труд» не первый год испытывает непростые времена. Оказывается, дела настолько плохи, что типография вынуждена занимать деньги у частных фирм. Если конкретнее, речь идет об одной фирме — но какой!

Кризис вследствие компьютеризации

В июне этого года сайт «Орловские новости» сообщил, что в арбитражный суд Орловской области с иском к АО «Труд» обратилась небезызвестная компания «Экотек», просившая взыскать с ответчика более полумиллиона рублей. Оказывается, в ноябре 2016-го «Экотек» выдал типографии «Труд» беспроцентный заем в сумме 523 396 рублей. Поскольку долг не был погашен вовремя, «Экотек» решил взыскать с должника еще и проценты за пользование денежными средствами в сумме чуть более 31 тысячи рублей.

Как известно, в Орле ООО «Экотек» появилось одновременно с губернатором Потомским и практически мгновенно монополизировала рынок вывоза мусора. Для чего приближенной к первому лицу региона фирме предоставлялись всевозможные преференции. Так, у МУП «Спецавтобаза» в пользу «Экотека» отобрали львиную долю заказов на вывоз мусора с городских контейнерных площадок, тем самым поставив муниципальное предприятие на грань разорения. А руководители орловских промышленных предприятий в свое время получили недвусмысленные письменные рекомендации тогдашнего начальника областного управления промышленности А. Новикова с требованием сотрудничать только с ООО «Экотек». Таким образом, ООО «Экотек» были обеспечены все условия для процветания. Чего не скажешь о стратегическом для региона предприятии — типографии «Труд», 100% акций которой принадлежат Орловской области.

В свое время «Орловская среда» неоднократно писала о тяжелой финансовой ситуации, сложившейся в «Труде» стараниями прежней команды управленцев во главе с экс-вице-губернатором козловского призыва Игорем Гармашем. С приходом в Орловскую область губернатора Потомского сотоварищи ситуация усугубилась настолько, что к лету 2015 года «Труд» оказался на грани краха. В июне 2015-го общая кредиторская задолженность предприятия превысила 21 миллион рублей, и в один прекрасный момент выпуск печатной продукции и, в частности, региональных газет, оказался под большим вопросом.

«Спасением» типографии тогда занялись «лучшие» люди из команды Потомского — в частности, судимый за покушение на мошенничество Владимир Макарчук и тогдашний руководитель областного департамента госимущества и земельных отношений (ДИЗО) Армен Мнацаканов, перебравшийся в Орел из Всеволожска.

Последний, помнится, предложил перевести типографию «в другое место», а здание на улице Ленина продать. Однако потом областные власти сдали назад – возможно, потому что общественность и пресса (а большинство орловских газет печатается именно в «Труде») подняли нешуточный шум. Что касается Макарчука, то он высказывался за оптимизацию внутренних расходов и сдачу в аренду части типографских площадей.

Что конкретно предприняли чиновники, осталось неизвестным, но удержать «Труд» на плаву все же удалось. Правда, руководители типографии менялись, как перчатки, а финансовое положение если и улучшилось, то не намного. Так, отвечая на запрос депутата орловского облсовета Виталия Рыбакова, председатель совета директоров АО «Труд», он же первый заместитель губернатора Потомского Александр Бударин сообщил, что по итогам первого полугодия 2017 года типография сработала с убытком в 6 миллионов 685 тысяч рублей. Кредиторская задолженность за тот же период составила 15,7 миллиона рублей, а дебиторская — 1,7 миллиона.

Но примечательны даже не эти нерадостные показатели — примечательно другое. Во-первых, причины, по которым, по версии Бударина, «Труд» не может выбраться из финансовой ямы. Итак, как следует из ответа господина Бударина депутату Рыбакову, «наличие убытка обусловлено снижением выручки» (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а снижение выручки, в свою очередь, произошло из-за… газет. Оказывается, именно этот вид полиграфической продукции «наиболее подвержен влиянию кризисных явлений вследствие компьютеризации». В общем, как сообщает вице-губернатор Бударин, все больше заказчиков «переходят на электронные выпуски, сокращая объемы печатной продукции либо вовсе обходясь без нее». Не будем спорить с гением ЖКХ, ему, конечно, видней, отметим только, что все орловские газеты, печатающиеся в типографии «Труд», как выходили на бумаге, так и выходят — а это несколько десятков изданий, включая районные.

Не менее любопытно и то, каким образом руководство АО «Типография «Труд» реагирует на такие результаты работы предприятия. Так, 30 июня 2017 года единственный акционер АО, то есть департамент госимущества и земельных отношений Орловской области, которым руководит широко известный Андрей Синягов, принял решение утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год, не начислять дивиденты за тот же год (поскольку сработали с убытком), а также погасить убытки за счет прибыли, полученной в «последующие финансовые годы». Ну а пока прибыли нет, председатель совета директоров общества господин Бударин бодро сообщает депутату Рыбакову о мероприятиях, которые осуществляет руководство типографии для увеличения выручки. Таковых два. Во-первых, осуществляется поиск новых заказчиков (с каким результатом, Бударин, правда, умалчивает). Во-вторых, в сентябре 2017 года (то есть буквально сейчас) планируется запуск производства упаковочной продукции, что должно поднять выручку в 2-3 раза. Это, собственно, все, что придумала команда чиновников (она же — совет директоров АО «Типография «Труд»), состоящая из таких видных деятелей, как сам Бударин и его соратники — главный в области по АПК Дмитрий Бутусов, рулящий внутренней политикой региона Вячеслав Ерохин, уже упоминавшийся Андрей Синягов и директор типографии Юрий Горячев. О последнем не помешает сказать несколько слов.

В отличие от своих многочисленных предшественников в директорском кресле господин Горячев держится уже более двух лет — и думается, не случайно — на то есть серьезные причины. Прежде всего, господин Горячев — непревзойденный специалист, и надо сказать, не только в полиграфическом деле. Так, в ходе судебного процесса по нашумевшему делу о размещении рекламы Базы строительных товаров в газете «Орловская среда» директор типографии Горячев, выступавший почему-то в качестве эксперта, на голубом глазу определял, является ли опубликованная в газете коммерческая реклама политической или, скажем, имиджевой.

Не чужда господину Горячеву и ипостась цензора — не явная, конечно, поскольку цензура у нас запрещена. Но вот отказать печатать неугодное областной власти издание под предлогом загруженности мощностей господин Горячев всегда готов, даже несмотря на убытки, которые несет типография. А про кражу тиража «Красной строки» из-под носа у того же господина Горячева и говорить нечего — и ничего, что типографии пришлось возместить убытки редакции независимого издания — спокойствие губернатора дороже денег!

А был ли долг?

Кстати, теперь самое время перейти к деньгам, взятым типографией в долг у ООО «Экотек». Как уже говорилось, сумма займа составила полмиллиона рублей, но дело вовсе не в сумме, а в том, что сам факт этого займа вызывает множество вопросов.

Во-первых, почему государственное предприятие вдруг решило занять деньги не у банка, а у фирмы, занимающейся вывозом мусора и, как говорят злые языки, аффилированной с родственниками (или бывшими родственниками) губернатора Потомского? Нам могут ответить: потому что заем был беспроцентный, а банки в долг без процентов не дают. Но тогда возникает встречный вопрос: а зачем частной фирме, занимающейся вывозом мусора, заниматься благотворительностью и давать деньги в долг без процентов?

Во-вторых, интересно, прошел ли «Экотек» в качестве кредитора процедуру конкурсного отбора, как положено по закону? Имело ли место одобрение совета директоров акционерного общества на привлечение займа? Наконец, с какой целью брался данный заем?

Но еще интереснее отыскать взаимосвязь между конкретными событиями. А именно: 25 мая 2017 года ООО «Экотек» подает в Арбитражный суд Орловской области иск к АО «Типография «Труд». А 26 мая 2017 года на сессии Орловского облсовета принимаются изменения в областной бюджет, согласно которым ДИЗО выделяется 7 миллионов рублей… на увеличение уставного фонда АО «Типография «Труд» в связи со сложившимся там материальным положением. Отсюда возникает следующий вопрос: уж не из этих ли — заметьте, бюджетных — денег типография погасит долг перед ООО «Экотек» — причем с процентами за пользование чужими денежными средствами?

И наконец, исходя из всего выше сказанного, элементарная логика заставляет поставить самый главный вопрос: а был ли долг? Не по бумагам (тут сомнений нет), а на самом деле? Ответить на этот вопрос пока не представляется возможным, но версию построить можно. Предположим, что никакой благотворительностью «Экотек» не занимался и никаких беспроцентных займов типографии «Труд» не давал. Согласитесь, это вполне логично, особенно если учесть неустойчивое финансовое положение госпредприятия и риск невозврата. Теперь вспомним, что в мае 2017 года у «Экотека» возникли проблемы — да такие, что главный городской «санитар» перестал вывозить мусор с орловских помоек. Помнится, сам губернатор Потомский призывал городские власти повысить тарифы на вывоз ТБО — дескать, «Экотек» работает себе в убыток. Но тарифы в одночасье не повысишь, да и лишнее недовольство граждан Потомскому ни к чему. А как помочь «Экотеку»? Правильно, вернуть «долг». А где взять деньги? В бюджете — где же еще? Дальше — дело чиновничьей смекалки и техники. И типография «Труд» чиновникам в помощь. Повторим: это только версия.

Остается добавить, что с выделением семи миллионов рублей из бюджета уставной фонд типографии увеличился почти в два раза при том, что за последние три года арбитраж рассмотрел 25 исков с претензиями к «Труду» от различных компаний. Как будут использованы эти деньги — тоже вопрос.

Чтобы прояснить ситуацию и получить ответы на все перечисленные выше вопросы депутат Виталий Рыбаков подготовил запрос в правительство области. С ответом чиновников мы обязательно ознакомим наших читателей.

Вениамин Всеволожский