Бюджетные организации Орла задолжали за тепловые ресурсы около 50 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», задолженность бюджетных организаций Орла за первое полугодие текущего года выросла вдвое и составила 53 млн рублей.

Большая часть долга – порядка 50 млн рублей — приходится на муниципальный бюджет областного центра.

Также в числе основных неплательщиков — население Орла и г. Ливны (177,2 млн рублей) и управляющие компании (79,3 млн рублей, в т.ч. долги предыдущих лет — 71,2 млн рублей).

— В отличие от выросшего долга бюджетных организаций, задолженность населения и предприятий ЖКХ снизилась на 4% по сравнению с началом года. Это связано с улучшением общей платежной дисциплины и активной претензионно-исковой работой, которую ведет филиал, — пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.

Общая сумма долга потребителей перед филиалом ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» на текущий момент составляет более 423 млн рублей. С начала года в Арбитражном суде находятся на рассмотрении иски к юридическим лицам на общую сумму свыше 30 млн рублей. В отношении физических лиц подано в суды 1598 исковых заявлений на сумму 18 млн рублей.