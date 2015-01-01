Бюджетные организации Орла задолжали за тепловые ресурсы около 50 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», задолженность бюджетных организаций Орла за первое полугодие текущего года выросла вдвое и составила 53 млн рублей.

Большая часть долга – порядка 50 млн рублей — приходится на муниципальный бюджет областного центра.

Также в числе основных неплательщиков — население Орла и г. Ливны (177,2 млн рублей) и управляющие компании (79,3 млн рублей, в т.ч. долги предыдущих лет — 71,2 млн рублей).

— В отличие от выросшего долга бюджетных организаций, задолженность населения и предприятий ЖКХ снизилась на 4% по сравнению с началом года. Это связано с улучшением общей платежной дисциплины и активной претензионно-исковой работой, которую ведет филиал, — пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.

Общая сумма долга потребителей перед филиалом ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» на текущий момент составляет более 423 млн рублей. С начала года в Арбитражном суде находятся на рассмотрении иски к юридическим лицам на общую сумму свыше 30 млн рублей. В отношении физических лиц подано в суды 1598 исковых заявлений на сумму 18 млн рублей.

 

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Опубликовано 16 Июл 2018 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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