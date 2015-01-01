Бюджетный сыр из дыр

№14 (507) от 18 апреля 2018 г.

Сложную ситуацию с наполнением городского бюджета рассмотрели народные избранники на внеочередной сессии. Ошибки, допущенные и экс-руководством Орла, и самими депутатами еще несколько лет назад, сейчас очень больно аукаются городу. Об этом говорили не только представители КСП, но и самого депутатского корпуса. При этом все понимают, что необходимо срочно менять сложившееся положение – искать источники пополнения бюджета. Но, увы, список предложений был невелик. Между тем под угрозой срыва летняя оздоровительная кампания – учителям не выделили деньги на прохождение медосмотров, а без справок летние лагеря не откроются. И это далеко не единственная «дыра» в бюджете, которую необходимо срочно закрывать.

Продаем последние штаны?

Два вопроса – о приватизации муниципальной собственности и о формировании бюджета, по мнению депутата Владимира Букалова, тесно переплетены. Он напомнил, что еще при мэре Василии Уварове, когда в казне было много помещений и они были очень востребованы у предпринимательского сообщества, звучали опасения, что пройдет всего 5–7 лет и помещений у города не останется. Эта доходная строка бюджета уйдет. Уже сейчас планировать дальнейшие шаги необходимо без учета приватизации. Даже в представленном на обсуждение списке половина помещений – так называемый «неликвид». Продать их будет крайне затруднительно. Чтобы не пришлось искать деньги в авральном режиме, когда Орел столкнется с суровой действительностью – продавать больше нечего, а то, что есть, увы, никто не покупает, – отметил Владимир Букалов.

Депутат Олег Карпиков попросил составить сводный реестр всей муниципальной собственности, чтобы хотя бы приблизительно сравнить со сложившимся дефицитом городского бюджета (а это 1 млрд 600 млн рублей!). По мнению депутата, в городе складывается парадоксальная ситуация – чем быстрее Орел дораспродаст свое имущество, тем быстрее власти начнут хоть что-то делать, чтобы самим научиться зарабатывать деньги. Пока в запасе есть такой вариант, как латание дыр продажей имущества, власти по-прежнему не будут инициировать ни новых идей, ни предложений. При этом Олег Карпиков попросил вычленить из списка те помещения, в которых расположены муниципальные учреждения и органы власти, – их продать не получится, а значит, и не стоит считать их стоимость.

Депутаты отказались продавать помещение, в котором располагался гастроном «Москва», так как здание дает неплохую прибыль. По словам председателя КСП Татьяны Успенской, не прошел экспертизу и проект продажи пакетов акций двух магазинов «Оптика». Поэтому пока эти пакеты акций исключили из программы приватизации, но после экспертизы они могут быть вновь включены в планы на продажу.

Продали – проели

Также депутаты согласовали поправки в бюджет текущего года, с которыми их ознакомил недавно назначенный новый начальник финансового управления администрации города Игорь Краличев. Расходы бюджета увеличены на 3 млн 970 тысяч рублей. Причем эти деньги получены как раз от дополнительной реализации муниципального имущества. Эти средства распределили следующим образом: на управление городского хозяйства и транспорта – 2 млн 286 тысяч. 2 миллиона пойдут на экологию, а именно на вывоз мусора с 40 «общих» контейнерных площадок и на ликвидацию стихийных свалок. 286 тысяч – на обслуживание и содержание недавно запущенных электронных табло. Также дополнительные средства получило управление градостроительства на софинансирование строительства автодороги на улице Родзевича-Белевича – 171,4 тыс. рублей и на софинансирование строительства детского сада по улице полковника Старинова – еще 400 тысяч рублей. Управление образования получило более 1,1 млн на погашение кредиторской задолженности по субсидиям на муниципальное задание.

Депутатов заинтересовала проблема исполнения программы наказов избирателей – по ней накопились долги даже за 2017 год. При этом новый главный финансист города честно ответил, что проблемы будут решаться по мере поступления средств: когда будут деньги, будет исполнение программы наказов избирателей. Ситуация с бюджетом очень болезненная.

Припомнили депутаты и прошлую сессию, на которой спрашивали Игоря Краличева о его видении выстраивания бюджетного процесса. Напомним, тогда он только входил в курс дела и отделался общими фразами о надежде на помощь областного бюджета, о поиске новых источников финансирования и урезании расходов везде, где только можно. В этот раз ответ главного финансиста вообще не прозвучал – депутаты дали ему время на подготовку до следующего заседания комитета.

Летние лагеря – быть или не быть

Депутат Татьяна Малыгина поинтересовалась судьбой летних лагерей. Уже конец апреля, а в бюджете не заложено средств на их работу. Более того, педагоги не прошли медосмотр, а в школах не погашены долги за медосмотр прошлого года. Поэтому рассчитывать на вариант, что поликлиники будут и дальше копить долги, не приходится. При этом поликлиники отказывают школам в медосмотре по двум причинам: либо не погашены долги прошлых лет, либо нет лимитов обязательств на ближайшую перспективу. По словам Краличева, задолженность по медосмотрам погашена. Что касается лимитов обязательств, то в бюджете необходимо заложить 7 миллионов рублей. Кстати, кроме этой беды – нет денег и чтобы разблокировать счета учреждений народного образования. На это необходимо порядка 42 миллионов рублей. Как только будет найден доходный источник, выяснится и судьба летних лагерей.

По словам депутата Игоря Цуканова, необходимо определиться, где брать деньги. Ранее с огромным скрипом прошел вопрос о строительстве нового завода. Потом был урезан список помещений на продажу. Коллеги напомнили, что необходимо обращаться за помощью в областной бюджет, но Цуканов заявил, что в областном бюджете тоже ситуация не ахти. Но тема помощи не прервалась. Так, депутат Сергей Елесин спросил, чем закончилась инициатива горсовета о межбюджетных взаимоотношениях, чтобы перераспределить часть налогов, которая уходит из города в область, и оставить их в самом областном центре. Сейчас город получает дополнительно 5%. Депутаты просят увеличить эту долю до 10%, что дало бы городу дополнительно 570 миллионов и помогло бы снять часть самых острых проблем. По словам Краличева, это предложение озвучивалось в области неоднократно, но положительного ответа нет. При этом Василий Новиков предложил сделать еще один официальный запрос по поводу этой инициативы, но надеяться только на помощь свыше было бы неверно. В городе имеются и другие источники наполнения бюджета, но какие именно – спикер горсовета не уточнил.

Деньги лежат под ногами – надо только их поднять

Депутат Александр Коровин напомнил, что уже давно шла речь о том, что распродажа имущества, которое приносит пусть и небольшой, но стабильный доход в бюджет, – это тупик. При этом он предложил вполне хорошие и работоспособные источники решения некоторых городских проблем. Например, частные перевозчики пользуются городскими остановками, а их ремонт полностью лежит на плечах города. Использование инфраструктуры может быть вполне скалькулировано, и пропорциональную часть можно вполне переложить на частных перевозчиков, считает Александр Коровин. Плюс в Орле есть масса торговых центров, рядом с которыми вполне можно было бы сделать платные автостоянки. Речь об этом то возобновляется, то полностью затихает. Между тем многие города ввели платные стоянки и не только смогли хоть немного пополнить бюджет, но и улучшили ситуацию на дорогах. К сожалению, и в этот раз предложение депутата не получило какого-либо развития.

Сергей Миляхин