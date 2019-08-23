Бывшего сотрудника Фонда капремонта наказали спустя два года

Бывший сотрудник фонда капремонта оштрафован за нарушение действующего законодательства. Подробности рассказали в пресс-службе УФАС. В 2017 году фондом были объявлены аукционы на разработку ПСД капремонта нескольких домов, которые впоследствии были признаны не состоявшимися. Однако, сотрудник фонда самостоятельно решил заключить договоры на разработку проектной документации с единственной подрядной организацией без проведения повторных аукционов.

Комиссия орловского УФАС России посчитала, что эти договоры заключены с нарушением норм действующего законодательства. Виновного оштрафовали на 15 000 рублей. Экс-сотрудник фонда обжаловал решение в Железнодорожный районный суд города Орла. Однако, суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил жалобу без удовлетворения. По имеющейся в УФАС России информации, дело будет рассматривать суд второй инстанции.