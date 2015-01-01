Бывшие лучшие, но опальные: Стрелец и другие

№12 (460) от 12 апреля 2017 г.

На прошлой неделе чиновничий корпус губернатора Потомского понес существенные потери. Свои теплые кресла покинули сразу несколько «статусных» персон: главный архитектор области Ваагн Вермишян, директор регионального фонда капремонта Владислав Масленников и руководитель Орелгосзаказчика Альберт Гутнов. Ну а вдогонку суд заключил под домашний арест директора муниципального предприятия ритуально-обрядовых услуг и экс-начальника УКХ г. Орла Екатерину Стрелец, подозреваемую в получении взятки. Примечательно, что все четверо трудились в структурах, через которые проходили нешуточные потоки бюджетных средств. И есть большая доля вероятности, что скоропостижные отставки и арест Стрелец связаны именно с их освоением.

Ах, какая женщина!

Еще несколько месяцев назад начальница муниципальной похоронной службы госпожа Стрелец находилась в зените, так сказать, своей орловской карьеры. Прибывшая в Орел, как водится, из Петербурга протеже Вадима Потомского снискала себе славу женщины-лидера 2016 года, став победителем одноименного областного конкурса. Накануне Международного женского дня Екатерину Стрелец поздравил с победой и вручил почетную грамоту сам спикер облсовета Леонид Музалевский, а губернатор Потомский собственноручно выписал ей свою губернаторскую благодарность.

А чуть ранее свою дозу дифирамбов госпожа Стрелец получила от городской власти: в январе нынешнего года, после отчета директора о результатах деятельности МУП «РОУ» на совещании в мэрии, муниципальное предприятие было признано самым экономически успешным по итогам 2016 года. Так, по информации Екатерины Стрелец, в 2016 году чистая прибыль предприятия увеличилась более чем на 70 процентов, кредиторская задолженность уменьшилась на 10 процентов, выручка торгового комплекса выросла более чем на 13 процентов, а средняя зарплата сотрудников поднялась на 4,2 процента. Эффективная работа сказалась и на материально-технической базе МУПа: были приобретены современные катафалки, открыт новый прощальный зал, VIP-магазин, запущен новый сайт… Словом, результаты работы МУП «РОУ» и его директора Екатерины Стрелец так впечатлили сити-менеджера Андрея Усикова, что он, как сообщала тогда пресс-служба мэрии, «призвал руководителей других муниципальных предприятий использовать этот эффективный опыт управления в своей работе».

Между тем тот же самый опыт оставил совсем другие впечатления у жителей Орла, которым пришлось столкнуться с методами деятельности МУП «РОУ».

А на кладбищах неспокойненько

Орловчане хорошо помнят скандал, разгоревшийся осенью 2015 года, когда в один прекрасный день граждане вдруг обнаружили, что не могут попасть на городские кладбища. Если конкретнее, то кладбищенские ворота оказались закрытыми для въезда автомобилей как предпринимателей, занимающихся установкой памятников и оград, так и простых горожан, приехавших навестить могилы родственников. Орловцам объяснили, что допуск на погосты возможен только по специальным пропускам. Как писал тогда сайт «Орлец», работники кладбищ уверяли, что сделано это было по распоряжению начальника отдела инвентаризации и захоронений МКУ «УКХ г.Орла» Эдуарда Владимировича Троцюка. Заметим, что Эдуард Владимирович одновременно с Екатериной Стрелец прибыл в Орел из Ленинградской области, где в свое время возглавлял похоронную контору «Реквием». Заняв начальственную должность в муниципальном учреждении, напрямую курирующем МУП «РОУ», он в тандеме с госпожой Стрелец занялся реформированием похоронного рынка. Кроме уже упоминавшего новшества в виде запрета свободного въезда на кладбище питерские реформаторы придумали еще одно – обязательное оформление согласования на установку надмогильных памятников. Согласование, само собой, надо было получать в УКХ. Напомним, тогда, в 2015 году, «Орловская среда» предположила, что данные нововведения имели одну простую цель – устранение конкурентов: «свои люди» в УКХ вполне могли выдавать разрешения на установку памятников, изготовленных в МУП «РОУ» –и больше нигде. А чтобы не допустить проникновения на кладбища памятников «несогласованных», на воротах и установили шлагбаумы. После шквала критических публикаций в прессе и обращений в прокуратуру мэрия, правда, пошла на попятную и отменила пропуска и согласования. Однако гражданин Троцюк не угомонился: в мае 2016 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток. Через месяц следователи установили, что Троцюк действовал не один: была раскрыта целая организованная группа, в которую входили ведущие специалисты УКХ г. Орла и МУП «Ритуально-обрядовые услуги». По версии следствия, Троцюк и еще пять фигурантов уголовного дела брали с граждан деньги за незаконную выдачу удостоверений на право пользования захоронениями на кладбищах Орла.

Впрочем, Екатерину Стрелец репрессии тогда не затронули, и она продолжила свою плодотворную деятельность. Некоторые результаты этой деятельности подытожили в письме на имя начальника Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Г. Шайкина члены Союза Ритуальных организаций, служб и предпринимателей Орловщины.

Секрет успеха

Как отмечается в письме, работа МУП «РОУ» вызывает недовольство как ряда орловских предприятий, предоставляющих аналогичные услуги в сфере похоронного дела, так и граждан города Орла, столкнувшихся с «услугами» данного предприятия. В частности, авторы письма обращают внимание на ситуацию, когда МУП «РОУ» взимает с горожан деньги за резервирование земельных участков на кладбищах города Орла – 1570 рублей за одно место захоронения, 2370 рублей – за два места. В итоге в течение года около трех миллионов рублей поступает на расчетный счет администрации города Орла. Между тем Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» гарантирует предоставление места для захоронения на безвозмездной основе.

Кроме того, по мнению авторов письма, в нарушение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУ «УКХ г. Орла» выдает разрешение на захоронения и ведет реестр захоронений, не обладая статусом специализированной службы. Примечательно, что УКХ и МУП «РОУ» в этом случае работают в тесной связке – в буквальном смысле слова. Оба учреждения находятся в одном здании, и граждане, получающие разрешения на захоронения в УКХ, проходят через помещения МУП «РОУ», где его работники рекламируют и тут же предоставляют свои услуги. Таким образом, создаются конкурентные преимущества для муниципального предприятия.

Наконец, в письме говорится о проблеме благоустройства городских кладбищ.

В приложении к письму проблемы работы похоронной отрасли отражены более подробно. Перечислим лишь некоторые из них. Так, в УКХ родственникам умерших настойчиво предлагают заказывать услуги копки могил в МУП «РОУ». Мотивируется это тем, что МУП «РОУ» может выбирать места, а «иные лица должны копать там, где укажут». При оформлении разрешения на подзахоронение в семейное захоронение на закрытых кладбищах гражданам заявляют, что для копки могилы на территории такого кладбища необходимо заключать договор с МУП «РОУ» г. Орла. Иных лиц (родственников, работников других похоронных организаций и ИП) на территорию кладбища для этого не допустят. При этом нарушаются положения постановления администрации города Орла от 15.01.2007 № 94, где говорится, что родственники вправе самостоятельно (за свой счет и своими силами или с привлечением иных граждан, организаций) произвести подзахоронение с обязательным присутствием представителя специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Это далеко не полный перечень секретов финансового успеха муниципальной похоронной конторы под руководством Екатерины Стрелец. Однако, как мы понимаем, все эти факты областных чиновников не смутили: письмо в департамент датировано февралем, а в марте, как уже говорилось, госпожа Стрелец получила звание женщины-лидера года. Правда, в этом статусе она пробыла недолго: через месяц из лидеров мадам Стрелец переквалифицировалась в подозреваемые по уголовному делу.

Что вице-спикер нам пророчит?

Примечательно, что фигурантом уголовного дела Екатерина Стрелец стала вовсе не по результатам своей работы в МУП «РОУ». Успешная питерская бизнес-вумен «прокололась» в короткий период своего пребывания в кресле начальника все того же УКХ. Как хорошо помнят многие жители Орла, на данную должность госпожа Стрелец была назначена в апреле 2016-го, а спустя менее чем два месяца уволилась и вернулась на прежнее место работы. Правда, за это время женщина-лидер успела многое. Например, провести конкурсы по отбору подрядчиков для ремонта улично-дорожной сети города и заключить контракты с этими подрядчиками.

Как писала «Орловская среда» в июне 2016 года, «многомиллионные контракты получили организации, размер уставного капитала которых составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Этим ООО из средств Дорожного фонда Орловской области и городского бюджета Орла в общей сложности должны выплатить 479,178 миллиона рублей. За 26 объектов». Напомним, среди этих объектов были, например, Герценский мост и мост «Дружба», где асфальт укладывался с нарушением технологии, а также ставшая притчей во языцех улица Ленина, превратившаяся стараниями экс-архитектора Вермишяна и подрядчика ООО «Экотех» при содействии заключившей с ним контракт Екатерины Стрелец в подобие некрополя стоимостью 53 миллиона рублей.

Теперь вот правоохранители утверждают, что за неполные два месяца у руля УКХ Стрелец успела еще и в криминальную историю попасть. По версии следствия, в апреле прошлого года женщина-лидер получила взятку в размере 200 тыс. руб. (а этот размер считается крупным) от совладельца ООО «Доринвест» и «Дорзнаксервис». За эти деньги начальница УКХ должна была «принять решения об оплате предстоящих и выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети» в пользу компаний. Если вина Стрелец будет доказана, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Не исключено, что в ходе следствия всплывут и другие интересные подробности взаимоотношений городских и областных чиновников с коммерческими организациями, получавшими в последние годы подряды на освоение бюджетных средств в Орле. Кстати, похожее мнение на днях в комментарии сайту «Орловские новости» высказал и вице-спикер областного совета Михаил Вдовин.

«Думаю, что в ближайшее время и в стране, и в Орловской области в частности, мы станем свидетелями громких коррупционных разоблачений и привлечения должностных лиц к ответственности, – заявил Вдовин. – Вслед за делом Стрелец несомненно всплывут другие коррупционные факты и фамилии. Я не хочу их называть, думаю, что правоохранительные органы располагают этой информацией и предмет реагирования у них имеется. Я могу предположить, что это будет связано с юбилейными объектами, дорожной деятельностью, капитальным ремонтом домов».

Насколько мы понимаем, уважаемый вице-спикер знает, что говорит. Вот недавно, например, он высказал мнение, что главному архитектору области Ваагну Вермишяну, наверное, следовало бы уйти в отставку. И, что характерно, Вермишян так и сделал. Теперь Михаил Вдовин высказывает предположения, в каких именно сферах будут выявлены факты коррупции. Как раз в тех, которыми занимались внезапно покинувшие свои посты господа Масленников и Гутнов.

Еще совсем недавно эти господа, как и бывший главный архитектор Вермишян, так и находящаяся под домашним арестом женщина-лидер Стрелец, позиционировались как профессионалы высокого класса, раздавали интервью и комментарии в прогубернаторских СМИ, рассказывали, как самоотверженно и честно работают на благо жителей области. Все они на славу порулили бюджетными денежными потоками и почти все вовремя успели собрать чемоданы. Вопрос, успеют ли добежать до какой-нибудь границы?

Татьяна Филева

Тем временем:

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении руководителя МУП «РОУ» г. Орла Екатерины Стрелец коллектив муниципального предприятия обратился в городскую администрацию с предложением назначить на должность руководителя Владимира Осина, возглавлявшего МУП до назначения Стрелец в течение многих лет.