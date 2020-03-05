Бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года регулярно посещал по личным вопросам города Санкт-Петербург и Москву, при этом, используя свое служебное положение, данные поездки Дорофеев оформлял как служебные командировки. На банковские карты обвиняемого перечислялись денежные средства, предназначенные для компенсации командировочных расходов, которыми он распоряжался по своему усмотрению.

Таким образом, в результате незаконных действий Дорофеева АО «Орелгортеплоэнерго» причинен имущественный вред на общую сумму более 4,5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.