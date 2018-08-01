Бывший начальник должанского ГИБДД предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения государственной безопасности дорожного движения ОМВД России по Должанскому району Александра Дорофеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении).

Следствием установлено, что в сентябре в 2017 года Дорофеев, действуя в интересах своего знакомого, сфальсифицировал административные материалы о совершенном им дорожно-транспортном происшествии, в результате которого была повреждена опора связи ПАО «Ростелеком».

Таким образом, обвиняемый незаконно освободил своего знакомого от административной ответственности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.