Бывший начальник УКХ г. Орла Дмитрий Зуев задержан в Дагестане

В Дагестане по подозрению в хищении более 235 млн рублей задержан бывший гендиректор мусорного оператора «Лидер» Дмитрий Зуев, ранее возглавлявший УКХ г. Орла.

Как сообщают республиканские СМИ, «Бывший гендиректор мусорного оператора в Дагестане ООО УК «Лидер» Дмитрий Зуев и исполняющий обязанности ООО УК «Лидер» в настоящее время Мурад Гаджимагомедов подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере».

Следствие утверждает, что Зуев и Гаджимагомедов с января по декабрь 2020 года совместно с другими неустановленными лицами, в том числе из ООО УК «Новый город 2», вывозили мусор с территории городов Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на не предназначенный для этих целей земельный участок на территории села Агачаул Карабудахкентского района.

Сделано это было, по мнению следователей, с целью хищения денежных средств, предусмотренных на транспортировку и размещение твердых коммунальных отходов с мест накопления до полигона ООО «Грин Тау», расположенного на территории города Избербаш.

«Таким образом, Зуев, Гаджимагомедов и другие неустановленные лица не исполнили условия соглашений, заключенных с Минприроды Дагестана, и, сократив расходы путем обмана по транспортированию и размещению ТКО, похитили денежные средства в общей сумме более 235 миллионов рублей.

В отношении Зуева и Гаджимагомедова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Зуев в настоящее время задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», информируют СМИ.

Напомним, Дмитрий Зуев запомнился орловчанам своей бурной деятельностью в должности начальника УКХ г. Орла в период варварской реконструкции улицы им. Ленина. Зуев покинул свой пост при губернаторе Клычкове, когда тот раскритиковал его текущую работу.

Потомский, как мы помним, реконструкцией улицы Ленина остался доволен, чего не скажешь о горожанах, которые возмущаются разрушающимися «гробницами» до сих пор.

Ответственности за улицу Ленина Зуев по каким-то причинам не понёс, как и сити-менеджер Усиков и его заместитель Мерзликин.