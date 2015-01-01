Бывший начальник УКХ Орла подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Екатерины Стрелец, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 15 апреля 2016 года подозреваемая, находясь на рабочем месте, получила лично от генерального директора двух коммерческих структур взятку в виде денег в размере 200 тысяч рублей, за совершение в пользу взяткодателя действий по принятию решения об оплате предстоящих и выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.