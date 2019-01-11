Бывший полицейский предстанет перед судом за пытки

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, следствием установлено, что в феврале 2010 года обвиняемый и двое других бывших сотрудников уголовного розыска, применяя физическое насилие, принуждали жителя города Орла сознаться в тяжком преступлении против личности, которое он не совершал. В качестве орудий пыток сотрудники органов внутренних дел использовали противогаз и другие предметы. В результате полученных травм потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый, осознавая тяжесть совершенных преступлений и неизбежность наказания, долгое время скрывался от следствия. Однако, благодаря проводимой системной работе на протяжении всех этих лет по данному уголовному делу, в июле 2018 года обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего по ходатайству следователя заключен под стражу.

Другой фигурант уголовного дела ранее был осужден за совершение данных преступлений и приговорен судом к длительному сроку лишения свободы, а в отношении третьего обвиняемого уголовное дело прекращено в связи со смертью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.