Бывший преподаватель орловской автошколы осужден за мошенничество и покушение на него

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего преподавателя коммерческой организации – ООО «Автостандарт-Плюс», который обвинялся следственными органами в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года злоумышленник путем обмана получил от проходившей обучение местной жительницы денежные средства в сумме 25 000 рублей, пообещав ей оказать содействие в успешной сдаче ею квалификационного экзамена и получении водительского удостоверения, хотя в силу своих полномочий не имел возможности повлиять на результаты сдачи квалификационного экзамена .

Аналогичным образом в августе 2020 года обвиняемый похитил путем обмана денежные средств еще шестерых местных жителей, однако не смог распорядится похищенными денежными средствами по своему усмотрению по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку непосредственно после получения денежных средств его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Орловской области, а полученные денежные средства в сумме 120 000 рублей изъяты.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК.