Бывший ректор института культуры Николай Паршиков стал референтом спикера горсовета

Бывший ректор ОГИК Николай Паршиков стал третьим референтом Орловского горсовета Василия Новикова, сообщают «Орловские новости».

«О возможном назначении на должность референта экс-ректора ОГИК ранее сообщил сайт «Орлец». В публикации отмечалось, что Паршиков будет получать на должности референта 60 тысяч рублей, а назначение пролоббировали из областной администрации», информирует «ОН».

Пресс-секретара горсовета Людмила Притулло сообщила «ОН», что должность третьего рефернета вводят в связи с многочисленными обращениями орловцев по возобновлению работы территориальных районных депутатских групп. В обязанности нового референта будет входить организация и координация их деятельности.

Николая Паршикова на должность референта приняли еще 8 декабря. «В качестве референта он [Николай Паршиков] будет проводить мониторинг всех обращений, предложений и жалоб орловцев из всех четырех районов города для принятия соответствующих решений. Также он будет курировать вопросы социальной сферы», — рассказала Людмила Притулло.