Бывший сотрудник исправительной колонии подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела охраны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый на счет своей банковской карты получил 15 тысяч рублей за передачу осужденному запрещенного предмета – мобильного телефона.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.