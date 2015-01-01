Бывший заключенный отсудил 25 000 рублей морального вреда за нечеловеческие условия содержания в орловской колонии

Орловский областной суд оставил без изменения решение районного суда о компенсации морального вреда за нечеловеческие условия содержания в местах лишения свободы.

Гражданин обратился в суд с исковым заявлением к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Орловской области о взыскании компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания в исправительном учреждении.

В обоснование требований указывал, что он с 15 ноября 2004 г. по 5 декабря 2011 г. отбывал наказание в виде лишения свободы, назначенного ему приговором суда, в Исправительной колонии №2 Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Орловской области в г. Ливны Орловской области. В период отбытия наказания в исправительной колонии гражданин более пяти лет находился в нечеловеческих условиях. В общежитии, рассчитанном на 60 человек, фактически проживало от 120 до 138 человек.

Приняв во внимание количество лиц, содержащихся в исправительной колонии, и учитывая общую площадь общежитий, в которых содержались осужденные, Заводской районный суд г. Орла пришел к выводу о том, что при рассмотрении дела нашел подтверждение факт превышения количества осужденных на лимит жилой площади в колонии в 2008-2010 гг. На одного осужденного приходилось менее 2 кв.м жилой площади. Кроме того, в период отбывания истцом наказания имело место коммунально-бытовое необеспечение исправительного учреждения. По указанным основаниям в пользу гражданина была взыскана компенсация морального вреда в размере 25 000 рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с тем, что установленные судом первой инстанции факты являются достаточными для того, чтобы причинить страдания и переживания в степени, превышающей неизбежный уровень страданий, присущий ограничению свободы. В соответствии со статьей 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Решение Заводского районного суда г. Орла оставлено без изменения.

Пресс-служба Орловского областного суда

 

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Опубликовано 22 Мар 2017 в 14:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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