10 февраля 2022



C 1 февраля проиндексировали материнский капитал

Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля.

Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились, начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца, сообщают в Отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Фев 2022 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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