C 8 апреля начнется выдача удостоверений орловским «Детям войны»

Удостоверения в первую очередь будут выдавать на дому тем гражданам, которые по разным причинам не могут забрать их из отдела соцзащиты населения. Речь идет о лицах с ограниченными возможностями здоровья и не имеющим возможности передвигаться самостоятельно. Также гражданин может сам получить документ в филиале соцзащиты по месту жительства.

Удостоверение дает право на внеочередное оказание медицинской помощи и первоочередное получение социальных услуг в организациях социального обслуживания региона.

По словам руководителя облдепартамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, выдача удостоверений будет носить беззаявительный характер – на основе сведений баз данных отделения ПФР по Орловской области и органов социальной защиты региона.

Документ получат почти 39 тысяч жителей региона, — напомнили в пресс-службе облправительства.