6 апреля 2022



C 8 апреля начнется выдача удостоверений орловским «Детям войны»

Удостоверения в первую очередь будут выдавать на дому тем гражданам, которые по разным причинам не могут забрать их из отдела соцзащиты населения. Речь идет о лицах с ограниченными возможностями здоровья и не имеющим возможности передвигаться самостоятельно. Также гражданин может сам получить документ в филиале соцзащиты по месту жительства.

Удостоверение дает право на внеочередное оказание медицинской помощи и первоочередное получение социальных услуг в организациях социального обслуживания региона.

По словам руководителя облдепартамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, выдача удостоверений будет носить беззаявительный характер – на основе сведений баз данных отделения ПФР по Орловской области и органов социальной защиты региона.

Документ получат почти 39 тысяч жителей региона, — напомнили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 06 Апр 2022 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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