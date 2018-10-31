Час контроля или момент истины?

№38 (531) от 31 октября 2918 г.

Октябрьская сессия облсовета порадовала наблюдателей: орловчанам продемонстрировали, что региональный парламент, оказывается, может занимать не только одобрительную позицию по отношению к действиям (бездействию) чиновников. Выяснилось это в ходе депутатского «часа контроля», на котором обсуждались два болезненных вопроса: плачевное состояние орловских театров после «юбилейного» ремонта и проблемы обманутых дольщиков.

Кто сидеть будет?

Вопрос о театрах в повестку дня внес зампред облсовета Михаил Вдовин. Он проинформировал коллег, что рабочая группа, в которую входили депутаты, а также представители театров и заказчика «юбилейных» работ произвела внешний визуальный осмотр состояния театров. О шокирующих результатах этого осмотра «Орловская среда» подробно рассказала в одном из предыдущих номеров. Напомним вкратце: в академическом театре имени Тургенева зафиксирована протечка кровли, не выполнен ряд работ, связанных с электроснабжением здания, кроме того, выяснилось, что часть светового и звукового оборудования либо отсутствует вовсе, либо оборудование смонтировано не полностью. Не менее плачевная картина – в «Свободном пространстве». Здесь опять же течет крыша, отваливается лепнина и штукатурка на фасаде здания, сильно нарушена механика сцены, не запущена в полном объёме калориферная система, есть серьезные проблемы с вентиляцией и пожарной безопасностью.

При этом, как отметил Михаил Вдовин, еще на этапе производства работ, в конце 2016 года, профильный комитет облсовета рассматривал вопросы об их неудовлетворительном качестве и темпах. Тогда депутаты порекомендовали представителям «Орелгосзаказчика» и правительства области усилить контроль за качеством и ускорить темпы. Однако чиновники рекомендации не выполнили. Более того – представители «Орелгосзаказчика» подписали акты выполненных работ, которые на самом деле выполнены не были или были выполнены из рук вон плохо. На основании этих актов подрядчикам перечислили бюджетные деньги, после чего подрядчики посчитали себя свободными от каких-либо обязательств.

– Считаем необходимым правительству Орловской области принять все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного театрам подрядными организациями; оказать театрам помощь в решении вопросов эксплуатации зданий театров и провести служебную проверку в отношении должностных лиц, допустивших подобные нарушения, с принятием мер воздействия, – заявил вице-спикер.

Одно из таких должностных лиц – Денис Блохин, который ныне руководит департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, а в 2016 году возглавлял тот самый «Орелгосзаказчик», – был вызван на трибуну, чтобы держать ответ за содеянное.

Перед выступлением Блохина выяснилось, что зал заседаний по-тихому покинул присутствовавший на сессии губернатор Клычков. Внимание коллег на это обратил депутат Виталий Рыбаков.

– Это важный вопрос для нашей области, – заявил депутат. – Я хочу спросить, а где Клычков? Почему он, как мне кажется, увиливает от заслушивания важных вопросов, связанных с хищением бюджетных средств на сотни миллионов рублей? Пришли обманутые дольщики с трех объектов, хотели посмотреть в глаза Андрею Евгеньевичу – тоже проблема. Он что, испугался? Или увиливает? Чтобы не слушать, что люди скажут? И что Блохин скажет?

Спикер облсовета Леонид Музалевский пояснил, что губернатор Орловской области не подчиняется председателю областного совета и вроде бы отбыл на какое-то важное совещание. После чего слово было предоставлено руководителю департамента Блохину, который в очередной раз сообщил известные всем факты.

– В части реконструкции театра для детей и молодежи «Свободное пространство», – пояснил Блохин, – заказчиком являлся «Орелгосзаказчик». Подрядная организация – ООО «Ресурс». Государственный контракт заключен 11 сентября 2014 года. Срок ввода объекта по контракту – декабрь 2015 года.

В части реконструкции Орловского государственного академического театра имени Тургенева. Заказчик – тот же. Подрядчиков было два: ООО «Вертикаль» (контракт расторгнут в 2014 году) и ООО «Синктел».

Дата окончания работ по контракту – декабрь 2015 года.

– Работы осложнялись следующими факторами: отсутствием оборотных средств у подрядчиков, ведением работ силами субподрядных организаций, ошибками в проекте, отсутствием в проекте части необходимых работ, резким ростом курса валют, что негативно повлияло на качество приобретаемого по контракту оборудования. Данные факты неоднократно отмечались в ходе посещения объектов.

Тем не менее, как сообщил Блохин, в августе 2016 года управлением Госстройнадзора было выдано заключение «о соответствии реконструируемых зданий, на основании которого было выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию». Весной 2017 года администрациями театров в «Орелгосзаказчик» в письменной форме были представлены замечания о выявленных в процессе эксплуатации дефектах и недостатках, которые были заактированы совместными комиссиями…

Далее события, по версии Блохина, разворачивались следующим образом: поскольку генподрядчики в добровольном порядке не исполнили гарантийные обязательства по контрактам, «Орелгосзаказчик» обратился в суд. С ООО «Ресурс» было взыскано более 18 миллионов рублей, а с ООО «Синктел» – около 19 миллионов. Кроме того, была проведена работа по понуждению ООО «Ресурс» и ООО «Синктел» к исполнению гарантийных обязательств (их срок заканчивается в 2021 году). В 2017 году с подрядчиков взыскано более 30 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. На основании проведенных проверок ряд сотрудников «Госзаказчика» были уволены, чиновники, подписавшие документы, в настоящее время не работают.

Закончить выступление на столь «оптимистичной» ноте чиновнику помешал Михаил Вдовин.

– Сколько денег взыскано с подрядчиков в настоящее время по театру Тургенева? – поинтересовался вице-спикер. И чуть позже уточнил:

– Насколько мне известно, фирма, которая ремонтировала театр «Свободное пространство», по юридическому адресу, который был указан в договорах, отсутствует. Поэтому иски предъявлять некому.

Вопросы на этом не закончились:

– Скажите, пожалуйста, если бы акты были не подписаны, то бюджетные средства перечислены были бы или не перечислены? И почему акты были подписаны с такими огромнейшими недоделками? – продолжал допытываться Вдовин. – Вы же были в это время руководителем, и мы неоднократно с вами в театре Тургенева встречались. Вы успокаивали, что все будет хорошо. Вы лично курировали этот объект. Вы меня лично просили не мешать строителям, так как у меня нет строительного образования, и сказали, что во всем разберетесь. Почему это произошло?

– В отношении подрядчиков в настоящее время сформированы исполнительные листы и переданы в службу судебных приставов, – ответил чиновник. Затем Блохин повторил про 30 миллионов рублей, взысканных в 2017 году и констатировал:

– Если бы акт не был подписан, то и средства не были бы перечислены. Что касается меня лично, то в августе 2016 года я находился в отпуске с последующим увольнением. Акты были подписаны в августе, в августе я находился в отпуске…

В разговор включился председатель облсовета Музалевский:

– Вы знаете, Денис Анатольевич, мне сразу в памяти… Вспоминается Остап Бендер, когда Фунт пришел и сказал: «Я сидел при Николае Втором, я сидел при Керенском…» А при большевиках кто будет сидеть? То есть вы ушли в отпуск, а такой есть Леонид Мальцман, по документам, ваш зам – подписал, и вы совершенно ни при чем.

Затем в общение с чиновником вступили и другие депутаты и дискуссия оказалась столь интересной, что мы решили не пересказывать ее содержание, а предложить читателям стенограмму выступлений.

«Он над нами издевался…»

Виталий Рыбаков:

– А где же банковские гарантии, товарищ Блохин, или гражданин Блохин? Банковские гарантии на все объекты? Куда вы смотрели?

Уважаемые депутаты! Деньги, которые эта группа похитила, я так буду говорить, бюджет Орловской области никогда не вернет. И то, что говорит гражданин Блохин, – это разговоры в пользу бедных. Деньги никто не вернет никакими исполнительными листами. Вы отвечаете за это, гражданин Блохин, и вы ответите за это. Здесь все признаки статьи 210.

Блохин:

– По банковским гарантиям, если я не ошибаюсь, были банковские гарантии просужены, однако в прошлом году эти банки были ликвидированы.

(В зале раздался смех)

(Видеозапись выступления депутата Рыбакова на сессии облсовета смотрите на канале YuoTube)

Игорь Рыбаков:

– Уважаемые депутаты! Мы с вами наблюдаем удивительное выступление, гениальное выступление товарища Блохина. «Я не я и хата не моя»! Человек умеет так выскальзывать, что вы его не можете взять. У меня есть очень хорошее предложение к вам (к Блохину. – Прим. ред.). В последнее время в различных СМИ часто упоминается ваша фамилия, в негативном ключе, конечно. Вам это неприятно. И ходят различные слухи о том, что вы причастны к коррупционным схемам на юбилейных объектах – и не только. Я лично считаю, что такая информация вызывает у жителей области подозрение в коррупции и недоверие к вам как к должностному лицу. Да и недоверие к власти в целом. Я предлагаю вам добровольно, публично, с привлечением общественности, депутатов пройти проверку на полиграфе…И если вы не испугаетесь, пройдете проверку, и полиграф покажет, что вы ни в каких коррупционных схемах не участвовали, взяток, откатов не брали, в том числе вам не передавали банковские карты, на которые переводились крупные суммы, то это успокоит общественность и вернет доверие к вам. Ну а если проверка покажет, что слухи и домыслы не лишены оснований, вы напишете заявление и уйдете. И это будет честно. Решитесь ли вы на это или нет?

Блохин:

– Неожиданное предложение… Слухи есть слухи, а фактура есть фактура. Я подумаю над этим предложением, рассмотрю его.

Михаил Вдовин:

– Денис Анатольевич, вы не похожи на человека, который не в курсе событий. Но я напомню, что по фирме, которая ремонтировала театр Тургенева, в настоящее время введена процедура банкротства. Взыскать деньги с этой фирмы невозможно. Вы что не знаете, что ли? Почему вы до депутатов не доводите такую информацию? Это первое. А по театру «Свободное пространство», я же вам сказал, фирмы нет в природе, нет по тому адресу, который в контракте. Корреспонденция, направляемая судебными приставами, возвращается обратно, потому что этого юридического адреса данной фирмы не существует.

Виталий Рыбаков:

– Я теперь понял окончательно, почему здесь нет Клычкова. Тогда вопрос к господину Тарасову (замгубернатора по финансам. – Прим. ред.): оргвыводы по занимаемой господином Блохиным должности на сегодняшний момент? Он нас здесь за кого считает? Он там ни при чем, здесь ни при чем, там он не работал, там ушел в отпуск… Это что, не издевательство? Он над нами насмехается.

Вадим Тарасов:

– Я подробно передам Андрею Евгеньевичу выступление Дениса Анатольевича, вопросы депутатов, и он будет принимать решение.

Дольщикам нужны ключи

Второй вопрос – о проблемах обманутых дольщиков – инициировали депутат Виталий Рыбаков и опять же зампред облсовета Михаил Вдовин, пояснивший, что среди недобросовестных застройщиков присутствует и государственная компания – АИЖК Орловской области, что накладывает ответственность на все ветви региональной власти.

От лица власти исполнительной ответ перед депутатами держал зампред областного правительства по развитию инфраструктуры Николай Злобин, пояснивший, что на сегодняшний день в регионе имеются 4 проблемных недостроенных дома: три в Орле, один в Ливнах. Общее количество дольщиков – 439 человек. Сумма внесенных ими средств – 564 миллиона рублей. Стоимость завершения строительства четырех домов – 630 миллионов. По двум застройщикам введена процедура банкротства, работы не велись более полугода (ул. Раздольная, 11 в Орле и ул. Дружбы Народов, 159 в Ливнах). На двух объектах работы не велись без процедуры банкротства – это дома на ул. Бурова, 46 (застройщик «Промжилстрой», 166 дольщиков) и на ул. Панчука, 83 в Орле (застройщик АИЖК, 104 дольщика)

Если по Бурова, 46 работы худо-бедно ведутся, и есть пусть и слабая, но надежда, что строительство все же будет завершено во втором квартале следующего года, то с домом на Панчука все плохо. На завершение строительства требуется порядка 370 миллионов рублей, но почти все имущество застройщика – АИЖК – находится в залоге у банка либо арестовано судебными приставами. Злобин, правда, уверил, что властям удалось договориться о достройке дома с ПАО «Орелстрой», но дорожная карта строительства только прорабатывается.

Есть и пятый проблемный объект долевого строительства, который не является таким формально, но, по сути, относится к той же категории, что и названные четыре – это дом на ул. Садовой в поселке Нарышкино. Здесь 37 дольщиков, больше половины из которых, по информации Злобина, подрядчики, которым за выполнение работ должны предоставить квартиры. На сегодняшний день работы по строительству дома не ведутся.

По факту хищения у дольщиков дома на ул. Панчука 134 миллионов рублей возбуждено уголовное дело.

– Господин Злобин, – обратился к зампреду правительства депутат Виталий Рыбаков, – в своем докладе вы применяли слова «будем», «надеемся», «постараемся»… Люди хотели от Клычкова услышать о сроках сдачи конкретных объектов. На Бурова, 46 застройщик остановил работу уже давно, он заявил, что не выполняются условия договоренности с ним (речь идет о привлеченном для достройки дома подрядчике. – Прим. ред.).

На Панчука работы проводило АИЖК, которое почти на 100 процентов принадлежит Орловской области. Вы знаете, что такое субсидиарная ответственность? На сегодняшний день формировали вы эту проблему субсидиарной ответственности? Потому что сейчас будут отвечать стрелочники, которые были руководителями этой организации. А ведь были еще члены правительства, которые закрывали на это глаза, и это как раз субсидиарная ответственность. И я знаю, что на сегодняшний день и речи не шло о том, чтобы привлечь к ответственности всю преступную цепочку.

Идем дальше. Дом в Нарышкино не сдастся до нового года, как это заявляют чиновники… Денег у застройщика нет. Людям надо сказать, когда они получат квартиры. И понятно, почему здесь нет Клычкова, который во все колокола звонил, что квартиры будут, проблемы решим. Он ушел, чтобы не смотреть людям, которые сюда пришли, в глаза.

Я уверен, что чиновники Клычкова даже пальцем не пошевелили до сих пор, чтобы организовать вопрос о субсидиарной ответственности.

Продолжая тему, депутат Руслан Перелыгин задал вопрос о совете директоров АИЖК, который, кстати, с лета нынешнего года возглавляет Николай Злобин. А ранее в него входили небезызвестные соратники экс-губернатора Потомского Александр Ремига и Сергей Филатов. По мнению депутата Перелыгина, с их участием в деле АИЖК и в создании проблемы обманутых дольщиков должны разобраться правоохранительные органы.

Как сообщил депутат Рыбаков, по его информации, за день до сессии облсовета господин Злобин встречался с обманутыми дольщиками и очень просил не поднимать «бучу» – в противном случае, дескать, ситуация зайдет в тупик. Как показали выступления граждан, увещеваниям чиновника вняли не все.

– Мне скрывать нечего, – заявила участница долевого строительства дома №83 на ул. Панчука Елена Бунакова. – Сейчас вам озвучили факты, а для нас это – сердечная боль, боль каждого, боль наших семей… Реально строительство на доме не ведется с мая 2017 года. Степень готовности объекта – 42%. С 2013 года… В настоящее время АИЖК находится на грани банкротства… А что же делать нам? Мы обращались в разные инстанции, но везде встречаем безразличие и отписки… Теперь, по новой дорожной карте, ввод в эксплуатацию назначен на второй квартал 2020 года. Но это, наверное, не последний план на бумаге? Реально он нам ничего не дает…

Год назад, 27 октября 2017 года в этом же зале проходила сессия совета народных депутатов. Поднимался вопрос по этому дому. Затем, в конце ноября, исполняющий обязанности губернатора Андрей Евгеньевич Клычков тоже собрал дольщиков проблемных домов города Орла. Но реального результата за этот год мы не увидели… У нас нет гарантии, что при банкротстве АИЖК мы получим деньги, которые вложили в квартиры. У нас нет гарантий, что нас в очередной раз не обманут… Спасибо, что подняли проблему совета директоров: ведь все решения принимаются не единолично. Но никто не понес никакой ответственности. И мы, дольщики, требуем решения проблемы возобновления строительства по этому объекту. Это двойная ответственность Орловской области. Это не карманная организация, 97 процентов акций АИЖК принадлежит Орловской области. Прошу принять это к сведению и решить проблему обманутых дольщиков на Панчука.

С дольщицей согласился спикер Музалевский:

– Вы совершенно правы, это наше государственное учреждение, и мы обязаны достроить и выдать ключи нашим жителям.

– Я считаю, что это стыд и позор для нашей области, для власти, что практически государственная компания обманула наших жителей, – заявил депутат Игорь Рыбаков. – Это вообще федеральный скандал. Мне думается, что задача исполнительной власти – решить эту проблему, выделить деньги (есть так называемый резервный фонд губернатора, товарищ Тарасов – умный финансист, он найдет, где взять деньги), построить, отдать людям ключи. И назвать сегодня конкретную дату, когда вы им дадите ключи. А потом уж разбираться, кто в совете директоров, в балансовой комиссии, где эти люди, куда деньги делись.

– Николай Васильевич, вы можете сейчас, публично, назвать конкретную дату, когда люди получат свои квартиры? – обратился депутат к Злобину.

Назвать дату Злобин не смог.

Только о личном

Пока в зале заседаний шло бурное обсуждение проблем орловских дольщиков, выяснилось, на какое важное «совещание» отправился покинувший сессию губернатор Клычков. Об этом коллегам сообщил депутат Виталий Рыбаков:

– Я знаю, где Клычков. Сейчас мне сообщили, что товарищ Клычков находится на радио, волна 107 и 8.

Действительно, спустя буквально полчаса после ухода Клычкова с заседания советник губернатора Лежнев выложил в сети Интернет его фото в студии радиостанции «Новое Радио» в программе «Личные сообщения». В прямом соответствии с названием программы речь в интервью с Клычковым шла о личном: о том, какую музыку любит Клычков, какие подарки дарят Клычкову сельские жители, о каком автомобиле мечтает Клычков и в каких уголках мира Клычков побывал и мечтает побывать. Формат этой встречи с «любимым губернатором» (именно так пару-тройку раз назвал Клычкова ведущий программы) не предполагал разговора о серьезных вещах. О серьезном говорили в другом месте – на заседании областного совета – и это место Клычков предпочел покинуть.

Правда, как рассказали представители дольщиков, им все же удалось отловить Клычкова где-то то ли в коридорах «серого дома», то ли «на порожках» перед самым его уходом и в очередной (который уж?) раз напомнить о своих бедах.

«Пару слов он кинул», – рассказала в приватной беседе одна из дольщиц, — что помощь он окажет, но не раньше следующего лета, типа, а что вы хотели – чудес не бывает…»

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– После сессии областного совета я направил запрос на имя Клычкова, в котором прошу предоставить информацию, предъявлялись ли за прошедший год гражданские иски, привлекались ли к субсидиарной ответственности чиновники, входившие в совет директоров АИЖК Орловской области, допустившие нарушение прав дольщиков. Предполагаю, что никто ничего никому не предъявлял – в том числе и группе лиц, причастных к «работам» по распиливанию нашего бюджета в ходе ремонта стадиона Ленина, театров и других юбилейных объектов, с которых были украдены сотни миллионов рублей. Я не милиционер, как Клычков, но знаю, что делать в такой ситуации: надо определить круг участников, роль каждого из них в коррупционном процессе, группу прикрытия (чиновников из высшего эшелона региональной власти), а также – кто из силовиков оказывал им поддержку и помощь. Отстранить от власти всех причастных чиновников, чтобы они не тормозили процесс расследования вопиющих хищений бюджетных средств, происходивших на протяжении последних четырех лет.

Пока же складывается такое впечатление, что коммунист Клычков «прикрывает» коммуниста Потомского. Непонятно, например, почему Клычков не провел полную люстрацию команды Потомского? Может быть, он боится, что, уволив чиновников, которые рулили областью во время правления Потомского, он допустит коллапс областной власти? Твердо скажу: коллапса не будет. Даже если завтра на работу в областную администрацию не выйдет никто – ничего не изменится при той организации управления регионом, которая есть сейчас.

Подозреваю также, что здесь имеет место партийная солидарность – иначе как объяснить такое бездействие? Повторю: за целый год не соизволили поднять вопрос о субсидиарной ответственности круга лиц, причастных к доведению АИЖК до состояния банкротства, из-за чего пострадали простые граждане – дольщики. Сегодня за всех отвечает только бывший руководитель организации небезызвестный Кочергин. А почему за произошедшее не отвечают заместители губернатора, члены правительства области, курировавшие строительство и финансовую сферу? Почему не отвечают руководители профильных департаментов, члены совета директоров АИЖК, председатель балансовой комиссии? Ушли сотни миллионов рублей – а виноватых нет? Складывается стойкое впечатление, что в команде Клычкова остается определенный круг лиц, которые заинтересованы, чтобы данная ситуация была спущена на тормозах – и Клычков по каким-то причинам позволяет им это делать и стремительно теряет нити управления регионом.