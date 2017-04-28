Часть территорий в Орле обработают от клещей

С БУЗ ОО «Орловская дезинфекционная станция» заключен муниципальный контракт на сумму около 92 тыс. рублей.

Как пояснили в управлении городского хозяйства и транспорта, в списке территорий, которые обработают от клещей, —  скверы «Дворянское гнездо» и «Разградский, парк «Ботаника», участок в районе озера Светлая жизнь и центральные дорожки лесопарков Андриабуж и Лужки. Ранее акарицидная обработка проводилась на территории городского и детского парков.

В настоящее время в месте проведения работ устанавливаются информационные аншлаги. Согласно заключенному контракту обработку проведут в течение 15-ти дней.

 

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Опубликовано 01 Июн 2017 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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