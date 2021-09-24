Часть врачей из Семашко переведут в больницу МОПРа

Медики орловской больницы имени Семашко помогут коллегам из областной клинической больницы. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя облдепартамента здравоохранения Владимир Николаев в ходе онлайн-брифинга.

В настоящее время в связи с непростой ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе хирургический корпус больницы Семашко перепрофилируют для госпитализаций COVID-больных. В результате возрастает нагрузка на медиков областной больницы, куда соответственно будет перераспределен поток пациентов.

Владимир Николаев подчеркнул, что медицинская помощь пациентам хирургического, урологического и кардиологического профиля будет и дальше оказываться в необходимом объеме, но теперь на базе областной клинической больницы. Для этого в ОКБ направят 10 хирургов, 2 врачей-анестезиологов и средний медицинский персонал.

Также в рамках брифинга речь шла о новых кадрах в городской поликлинике№2. Сюда приняты на работу 16 специалистов. Это невролог, два фельдшера, 9 терапевтов, а также лаборант клинико-диагностической лаборатории и медицинские сестры. В ближайшее время на работу в лечебное учреждение планируется принять и других специалистов.