Часть здания между домами №23 и №25 на Наугорском шоссе демонтируют

Отдел муниципального жилищного контроля совместно с профильным облдепартаментом провел осмотр квартир, прилегающих к пристройке. Видимых дефектов не выявлено. Сейчас ГУ МЧС совместно с «Отрядом аварийно-спасательной и противопожарной службы» ведется демонтаж элементов здания, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. Работы начались на прошлой неделе. Подрядчик планирует завершить демонтаж до конца этой недели.

На период работ доступ газа в МКД №23 и №25 по Наугорскому шоссе временно остановлен. Подача возобновится после окончания демонтажных работ, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Александр Муромский поручил УМВД по городу Орлу снять круглосуточное дежурство сотрудников полиции на месте происшествия и максимально приблизить к нему маршруты патрулирования.

Также глава администрации Орла отменил пункт протокола предыдущего заседания КЧС, в котором содержались рекомендации о приостановке работы по ремонту кровли домов №23 и №25 по Наугорскому шоссе. Напомним, эти два дома входят в подпрограмму Регионального фонда капитального ремонта (РФКР) Орловской области по ремонту крыш на 2020 год. Работы ведёт ООО «ТехИнком», технический надзор осуществляет ООО «АльфаСтрой». Срок исполнения контракта — 1 июня 2020 года.

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