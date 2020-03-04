ЧАСТНАЯ ДОРОГА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ И ЭЛЕКТРОЛИНИЯ, КОТОРОЙ НЕТ

Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

№8 (587) от 4 марта 2020 г.

В выпуске совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» от 19 февраля мы обещали обновить информацию о таинственном особняке близ Мезенских прудов, в котором, по его собственным словам, проживает Юрий Парахин, глава Орловского района и член регионального политсовета партии «Единая Россия». Публично признаваться в том, что ты, будучи государственным или муниципальным служащим, проживаешь в доме, который не внесен в справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее Справка) – это дело очень и очень рискованное. Сразу вспоминается анекдот из лихих девяностых о том, как встречаются за столом в пятизвездочном отеле новый русский и вор в законе. Новый русский видит серьезного человека и хочет пообщаться: «Сегодня хорошая погода, не правда ли?» Вор молча кивает. Новый русский: «И вчера тоже была хорошая погода». Снова кивок. Новый русский: «Завтра ведь тоже будет хорошая погода…» Авторитет смотрит на него тяжелым взглядом и говорит: «Смотри, парень, тебя никто за язык не тянул!»

Глава Орловского района Юрий Парахин признался, что живет в этом особняке

Вот и Парахина никто ни за что не тянул, а он признался, что живет в доме, который оформлен не на него. https://newsorel.ru/fn_519550.html

И зря! Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), выпущенные Министерством труда и социальной защиты РФ (далее Рекомендации) однозначно указывают на необходимость внесения такой недвижимости в Справку. https://msr.mosreg.ru/deyatelnost/protivodeistvie-korrupcii/metodicheskie-materialy1/metodicheskie-rekomendacii/11-02-2019-17-07-52-pismo-ministerstvo-truda-i-sotsialnoy-zashchity-ro

Юрий Парахин указал, что проживает в доме, принадлежащем гражданке Стасенко. В этом случае он в соответствии с п. 137 Рекомендаций должен указать дом, где он или члены его семьи фактически проживают даже без заключения договора аренды. В соответствии с п. 138 указанию подлежит площадь строения, а п. 142, касающийся графы «Основание пользования», гласит: «Если имущество предоставлено в безвозмездное пользование или как фактическое предоставление, рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество лица, предоставившего объект недвижимого имущества».

Смотрим официально опубликованные сведения о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера Юрия Парахина за 2018 год. Никакого дома в них не указано. Такая же картина в 2016 и 2017 годах. http://orlr.ru/material2-159

Ответственность за такое нарушение, как правило, увольнение с должности в связи с утратой доверия с последующей проверкой соответствия расходов чиновника его доходам.

Теперь насчет самого дома. Насколько нам известно, он незаконно построен на землях сельскохозяйственного назначения. Ни нам, ни представителям надзорного ведомства на данный момент не удалось найти обязательного в таких случаях постановления областной администрации о переводе данного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию «для размещения домов индивидуальной жилой застройки».

Наконец, о дороге к дому. Как нам сообщили, она непонятным образом недавно была переведена в разряд «частных». Но разрешения на строительство дороги и ввод ее в эксплуатацию найти как-то не удалось. Наш коллега, журналист Владимир Панфилов, правда, сообщил, что «несуществующая» дорога» включена в план ремонта, составленный районной администрацией.

Сразу вопрос: а как с землей сельскохозяйственного назначения, на которой данная дорога построена? Ширина дороги – 3 с лишним метра, необходимый землеотвод – по 3 метра с каждой стороны, длина – 1 километр. Общая площадь участка — примерно 1 гектар. Кто, когда и каким постановлением перевел этот участок из «земель сельскохозяйственного назначения» в другую категорию? Кстати, нам известно, какая именно фирма и на какие средства строила данную дорогу. И это, как нам представляется, не были средства нынешнего «собственника».

О столбах, линии электропередачи и подключении «дома Парахина» к электросетям. 3 февраля депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков направил запрос на имя генерального директора АО «Орелоблэнерго» Николая Злобина. 11 февраля гендиректор подписал следующий документ: «В ответ на ваш запрос об опорах ЛЭП, установленных на протяжении автомобильной дороги в д. Кондырева, сообщаю, что АО «Орелоблэнерго» не выдавало технические условия для присоединения к электрическим сетям и иными сведениями не располагает».

Ответ «Орелоблэнерго» на запрос об освещении дороги к «дому Парахина»

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Чужой дом на неоформленной земле с неизвестно кем (нам известно) построенной дорогой, к тому же нелегально подключенной к электрическим сетям! А еще, по нашим данным, а они, как правило, оказываются верными, в снежную зиму 2018 года призрачная дорога чистилась за счет Неполодского сельского поселения, да и за освещение тоже платил местный бюджет…

У Юрия Парахина редкая способность выходить сухим из воды, которая проявлялась уже несколько раз. Выручат ли его сегодня высокие покровители в Москве и в Орле, партийная должность и пост главы района?