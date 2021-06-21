Чат-бот расскажет орловчанам о мерах соцподдержки

Центр управления регионом Орловской области разработал чат-бот «Социальный помощник», благодаря которому жители круглосуточно смогут получать информацию о мерах социальной поддержки.

Бот поможет узнать, как рассчитывается пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, на что можно направить средства маткапитала, куда обращаться за назначением выплаты по больничному, где в регионе можно пройти вакцинацию от COVID-19 и многое другое.

В основе базы знаний – анализ более 10 тысяч обращений, поступивших в ЦУР от жителей с начала 2021 года, сообщает пресс-служба центра управления регионом.