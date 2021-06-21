21 июня 2021



Чат-бот расскажет орловчанам о мерах соцподдержки

Центр управления регионом Орловской области разработал чат-бот «Социальный помощник», благодаря которому жители круглосуточно смогут получать информацию о мерах социальной поддержки.

Бот поможет узнать, как рассчитывается пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, на что можно направить средства маткапитала, куда обращаться за назначением выплаты по больничному, где в регионе можно пройти вакцинацию от COVID-19 и многое другое.

В основе базы знаний – анализ более 10 тысяч обращений, поступивших в ЦУР от жителей с начала 2021 года, сообщает пресс-служба центра управления регионом.

 

Инвесторы не решают проблемы занятости в Орловской области
Данные о юридических лицах больше не являются налоговой тайной
СМИ: В Ливнах вернут на место самолет. Но не в этом году
Опубликовано 21 Июн 2021 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"