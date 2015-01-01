Чего не знает Синягов

№53 (447) от 21 декабря 2016 г.

На днях сайт «Вечерний Орел» сообщил, что АИЖК Орловской области подало иск о возврате здания кинотеатра «Родина» и земельного участка под ним. Информацию об этом разместила на своей странице в соцсетях гендиректор АИЖК Мария Карпачева.

Напомним, вопрос о возвращении «Родины» в собственность АИЖК (а точнее, в областную собственность, поскольку 96 % акций Агентства ипотечного жилищного кредитования принадлежат Орловской области) на внеочередной ноябрьской сессии областного совета поднял депутат Виталий Рыбаков, адресовав его руководителю регионального департамента госимущества и земельных отношений Андрею Синягову, который по совместительству возглавляет и совет директоров АИЖК.

Тогда Синягов настаивал, что проданная «Родина» не является собственностью области, а сделка по ее продаже не была согласована с советом директоров. Позднее тот же «Вечерний Орел» сообщил, что, оказывается, «Родину» продали дважды! Впервые – еще в 2015 году! Покупателем выступило аффилированное с прежним директором АИЖК Сергеем Кочергиным ООО «АСК Инжиниринг», которое, в свою очередь, уже в 2016-м продало «Родину» другому ООО – «Мостострой-66», также имеющему тесные связи с экс-директором. Примечательно, что обе сделки осуществлялись в период, когда совет директоров АИЖК возглавлял господин Синягов. Не менее примечательно, что обе они прошли мимо его внимания, хотя, как мы понимаем, такое легкомысленное отношение к областному имуществу руководителю департамента, ведающего этим самым имуществом, несвойственно.

Вот, например, в течение почти полугода департамент засыпал претензиями арендаторов кафе на озере Центральное в Орловском полесье. В силу непростой экономической ситуации те несвоевременно вносили арендную плату – скапливалась задолженность за период от двух до четырех месяцев. За это время возглавляемый Синяговым департамент направил арендаторам четыре претензии – в июне, июле, августе и октябре. Вопрос – почему такое рвение не распространялось на АИЖК? А ведь за период директорства Кочергина и председательства в совете директоров Синягова агентство отличилось не только продажей памятника истории и культуры. На счету АИЖК за это время, например, «убитая» программа по строительству микрорайона «малый Петербург». Под строительство жилья экономкласса АИЖК на правах аренды было выделено четыре земельных участка. Размер годовой арендной платы равнялся размеру земельного налога за каждый участок соответственно. Сумма платы за четыре участка – около 6,5 миллиона рублей в год. Не знаем, насколько исправно вносило АИЖК арендную плату за землю и вносило ли вообще (если учесть многомиллионные убытки агентства), но факт, что арендуемые участки так и остались пустующими, остается фактом. Как стало известно «Орловской среде», по этому поводу в адрес Синягова направлен депутатский запрос, в котором руководителя департамента просят сообщить, своевременно ли вносилась арендная плата АИЖК, и если нет, то какую претензионную работу вел департамент имущества.

А между тем, как справедливо отмечала в одной из своих публикаций газета «Красная строка», любому другому застройщику эта же земля, доставшаяся АИЖК почти даром, обошлась бы не в один миллиард рублей. Однако, в отличие от кафе в Орловском полесье, расторгать договор с арендатором не стали – земля так и осталась у АИЖК. И пустует по сей день.

Еще одна вопиющая история – эпопея с замороженным строительством домов на ул. Панчука, о которой неоднократно писали едва ли не все орловские СМИ. Недавно тема всплыла вновь. Дольщики, вложившие свои деньги в строительство квартир и отчаявшиеся их дождаться, были вынуждены обратиться в приемную Дмитрия Медведева, о чем на заседании профильного комитета облсовета в начале декабря сообщил зампред областного парламента Михаил Вдовин. Отвечать на вопрос депутата пришлось руководителю департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области Константину Павлову, который поспешил откреститься от АИЖК, заявив, что вопросы следует задавать его находящемуся под стражей экс-директору, то есть Сергею Кочергину. Депутатам опять пришлось напоминать чиновнику, что основным акционером компании является Орловская область. И что именно государственное участие во многом послужило решающим аргументом для людей, пожелавших вложить деньги в строительство и оказавшихся обманутыми.

Здесь уместно напомнить, что строительство домов заморозили в том числе из-за долгов АИЖК по банковским кредитам. А пока дольщики тщетно пытались выяснить, когда же наконец они смогут вселиться в оплаченные квартиры, АИЖК вовсю покупало так называемые непрофильные активы. По данным следствия, которое сейчас ведется в отношении экс-директора АИЖК Кочергина, в апреле нынешнего года он заключил с одной из фирм договор купли-продажи 17 объектов на общую сумму порядка 244 миллионов рублей. При этом следствие считает, что цена на них была явно завышена. Очевидно, председатель совета директоров АИЖК Андрей Синягов, как и в случае с «Родиной», об этих договорах тоже ничего не знал. Как и о том, что АИЖК (повторим в очередной раз: компания, 96 % акций которой принадлежат Орловской области) является одним из учредителей того самого «АСК Инжиниринг», которому продали «Родину». Подозреваем, что господин Синягов еще много чего не знает, но тогда возникает вопрос: как такой несведущий чиновник может возглавлять совет директоров крупной компании с госучастием и руководить областным департаментом? Может, имеет смысл подыскать того, кто знает?

Анастасия ЛАРИОНОВА

От редакции:

«Орловская среда» будет внимательно следить за дальнейшей работой департамента госимущества и его «принципиального» руководителя господина Синягова.