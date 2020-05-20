Чем пахнут «тайные» инвестиции?

№17 (596) от 20 мая 2020 г.

Депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков сообщил о строительстве очередного свинокомплекса, на этот раз на территории Кромского района. По словам местных жителей, стройка началась три месяца назад. Работы ведутся в обстановке строжайшей секретности, местные власти якобы не в курсе происходящего.

Депутат Рыбаков побывална месте событий, встретился с гражданами и опубликовал видеоролик на тему предположительно незаконного строительства крупного свинокомплекса на своём канале в YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=zPmP6zCCgF0

Месяц назад я опубликовал материал о незаконном строительстве свинокомплексов в Орловской области. После выхода материала жители Троснянского района сообщили мне ещё об одной строительной площадке, недалеко от села Моховое Кромского района, — сообщил депутат. — Я выехал в район, чтобы ознакомиться с ситуацией и поговорить с людьми. Местные жители считают, что от их позиции ничего не зависит, но их очень волнует экология в регионе.

Один из жителей района объяснил своё беспокойство:

-Я как житель села Моховое могу сказать, что теперь будет всё… Запахи плохие… Думаю, что это строительство не согласовано с администрацией района, с администрацией области. Ну и думаю, что нарушат нам тут всю экосистему в поселке.

— На видео мы можем наблюдать такую картину: плодородный слой почвы снят, установлена водонапорная башня, ведётся строительство производственных помещений, подготовлено место для навозных ям. К месту строительства подводят качественную бетонную дорогу, а на многие километры лежат трубы для прокладки газопровода среднего давления, — сообщает Рыбаков и задается вопросом:

— Куда ведут эти газовые трубы большой пропускной способности? Никто не знает, ни глава сельского поселения, ни глава района, ни в областной администрации…

По мнению депутата, строительство громадного производственного комплекса не может вестись втайне от местной и региональной властей.

— И я не поверю, что можно скрыть подведение к нему газопровода такого масштаба и тем более вести работы по газификации без разрешения, — резюмирует депутат.

— Мы живём в информационном обществе, в котором всё или почти всё тайное становится явным, — считает Виталий Рыбаков. — Не так давно орловские СМИ опубликовали расследование о выделении субсидий Орловской областью Брянской мясной компании, и там тоже торчат уши компании «Мираторг». Её подразделения являются учредителями БМК, которая была зарегистрирована и платила налоги не у нас, а в соседнем регионе. «Брянская мясная компания», как следует из опубликованных документов, получала от 54 до 68% бюджета, направленного на поддержку одной из сфер аграрного производства в 2017 и 2018 годах. И этим уже занимаются компетентные органы. Получается, что практически все эти события, так или иначе связанные с компанией «Мираторг», происходили в период, когда регион уже возглавлял коммунист Андрей Клычков. Нет, он, конечно, может, и не знал, но точно должны были знать его заместитель по финансам Тарасов и руководители профильного блока Бутусов и Борзенков. Хотя, может, именно об этих тайных инвестициях и вещал нам товарищ Клычков в своих посланиях и отчетах?

Рыбаков также недоумевает по поводу позиции отдельных руководителей органов законодательной власти региона. В частности, вице-спикера облсовета Михаила Вдовина. Когда на сессии областного совета депутат Рыбаков предложил создать специальную комиссию и разобраться с незаконным строительством свинокомплексов в регионе, Вдовин изрёк странное:

Есть проблема, другие проблемы. Мы создаем комиссию, пытаемся создать комиссию по… Пытаемся создать комиссию в этих условиях, когда жители ждут от нас продуктовые наборы, маски. Врачи от нас ждут, значит, средства защиты. Мы создаем комиссию по проверке строительства свинокомплексов. Давайте в рабочем порядке разберемся, если кто-то нарушил. А не кажется ли вам, что при такой постановке вопроса от нас инвестор будет как черт от ладана бежать?

Впрочем, если разобраться, ничего особенно странного в позиции Михаила Вдовина нет: у областной власти всегда есть более важные дела, касается ли это смердящего в городской черте ветсанутильзавода, или же свинокомплексов, которые инвесторам можно строить везде, где захочется. Для орловских чиновников главное — это цифры и призрачные инвестиции, это ясно давно, но разве граждане избирают депутатов не для того, чтобы они защищали их права, в том числе право дышать чистым воздухом и пить чистую воду?

Как оказалось, Вдовин вовсе не против этого: на том же заседании облсовета на голубом глазу вице-спикер цитирует президента Путина, который считает сохранение здоровья граждан приоритетом. Президент, с которым Вдовин, разумеется, солидарен (просто на данный момент у него более важные дела), уточняет: коронавирус закончится, и жить одним днем нельзя — надо думать об экономике.

Выяснилось также, что депутаты Вдовин и Рыбаков думают об экономике Орловского региона по-разному. Вдовин боится распугать инвесторов и их свиней, поэтому они могут выбирать себе любое понравившееся место, а Рыбаков предлагает к выбору потенциальных инвесторов относиться со всей тщательностью.

Я поддерживаю слова нашего президента. А вот руководителю уважаемой фракции в областном совете Михаилу Васильевичу следует определиться, надо думать о будущем или нет. А то его избирательная позиция наводит на мысли о покровительстве лиц, причастных к незаконному строительству, — заявил Рыбаков. — А вот по поводу инвесторов скажу: хороший инвестор приходит только в тот регион, где может вести законный и прозрачный бизнес. А что можно ждать от инвестора, который в самом начале своей деятельности нарушает закон, не считается с мнением жителей и руководством региона? Я думаю, что губернатор Курской области Роман Старовойт руководствовался именно этими принципами, запретив незаконное строительство компании «Мираторг» на территории Курской области. Я приложу все силы, чтобы прокуратура Орловской области не оставила без внимания вышеуказанное нарушение, чтобы все причастные к незаконному строительству лица понесли персональную ответственность. По всем вопросам мной подготовлены развернутые и мотивированные обращения в областное надзорное ведомство.

Свинарник-чемодан-вокзал?

На апрельской сессии областного совета Виталий Рыбаков поинтересовался у губернатора Клычкова, знал ли тот о строительстве свинокомплексов «Мираторга» в Дмитровском районе, которое было начато без разрешения. И предположил: если выяснится, что Клычкову об этом было известно, то ему впору паковать чемоданы. После обнаружения очередной стройки, если выяснится, что она, как и предыдущие, велась без необходимых экспертиз и разрешений, шансы Клычкова на скорые сборы в дорогу, как нам представляется, значительно увеличиваются.