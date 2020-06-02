Через две недели орловские налоговики заработают по предварительной записи

С 15 июня все центральные офисы орловских налоговых инспекций начнут прием и обслуживание налогоплательщиков по предварительной записи. Территориально обособленные рабочие места (ТОРМы) инспекций в 9 районах области пока останутся закрытыми для посетителей до особого распоряжения. Записаться на прием в инспекцию уже можно на сайте ведомства в разделе «Онлайн-запись на приём в инспекцию» (https://order.nalog.ru/). Он доступен как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После входа в сервис и указания идентификационных сведений пользователю будет предложено выбрать инспекцию, услугу, дату и время приема. После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа. Указанный в нем PIN-код необходимо будет ввести на терминале в операционном зале налогового органа. Также предварительно записаться можно по номеру телефона 8 (800) 222-22-22 (звонок бесплатный).

При посещении налоговых инспекций необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать нормы социальной дистанции и другие рекомендации Роспотребнадзора. Пресс-служба УФНС напоминает, что обратиться в налоговый орган налогоплательщики могут в электронном виде через Интернет-сервисы ФНС России, почтовым отправлением или по федеральному номеру Единого контакт-центра. Также во всех налоговых органах региона по-прежнему работают специальные боксы для приема бумажной корреспонденции.