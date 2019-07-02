Через Орёл пройдет автопробег «Реальная Россия»

Автопробег «Реальная Россия-2019» 4 июля побывает в Орел. Город станет первой точкой на карте автопробега, который стартует в Москве и проходит по маршруту Орел – Курск – Липецк – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи – Майкоп – Черкесск – Пятигорск – Нальчик – Беслан – Владикавказ – Магас – Грозный – Волгоград – Саратов – Пенза – Самара – Казань – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Владимир – Москва. Протяженность пути составит 6 тысяч километров.

Предполагается, что участник пробега, политик Никита Исаев пообщается с жителями, общественниками и журналистами. На встрече будут рассмотрены варианты решения острых социальных вопросов региона.

«Особенно мы планируем проработать 3 проблемных точки – провал мусорной реформы, тему обманутых дольщиков и обязательно встретиться с фельдшерами «скорой помощи», готовящими забастовку», — отметил Никита Исаев.