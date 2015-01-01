Через Орёл пройдет «Поезд памяти»

ОАО «РЖД» отправит «Поезд Памяти» по местам боевой славы в честь 75-летия Победы на Курской дуге.

Во вторник, 17 июля, с Курского вокзала Москвы под музыку военных лет в исполнении Образцового духового оркестра ОАО «РЖД» по местам боевой славы отправится «Поезд Памяти», пассажирами которого станут ветераны войны и труда, воспитанники учебных заведений.

В пути поезд сделает остановки в Белгороде, Курске, Орле, а также на станциях Прохоровка, Мармыжи и Поныри.

Участники акции почтут память погибших героев, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.

В Орловско-Курский регион МЖД «Поезд Памяти» прибудет 19 июля. В этот день торжественные митинги состоятся:

— на ст. Мармыжи — с 08:00 до 09:00;

— вокзале Курска с 11:00 до 12:00;

— ст. Поныри — с 18:00 до 19:00;

— вокзале Орла — с 20:00 до 21:00.

В мероприятиях примут участие руководство и работники структурных подразделений Орловско-Курского региона МЖД, представители региональных Советов ветеранов, руководство областных, городских и районных администраций, местные жители.