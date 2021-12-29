«Черный ящик» капремонта

№45 (669) от 29 декабря 2021 г.

На декабрьской сессии горсовета, во время обсуждения вопроса о капремонте, прозвучала шокирующая информация о том, что в следующем году региональный Фонд капремонта планировал отремонтировать… две кровли в многоквартирных домах. Потом, правда, выяснилось, что в плане стоит все же не две, а целых девять крыш! И это при том, что только сейчас заявки на ремонт подали 97 многоэтажек, где с потолка льет после каждого дождя и снегопада. Затем депутатам пообещали, что, если фонду удастся урегулировать свои финансовые планы, то список расширят до 40 объектов. А если не удастся? Увы, ответа на этот вопрос не последовало. Зато по удивительному стечению обстоятельств как раз накануне сессии областная КСП обнародовала отчет о проверке исполнения фондом программы капитального ремонта. Данные там не только по Орлу, но общая картина безрадостная. Пожалуй, с этого отчета мы и начнем.

«Хьюстон! У нас проблемы!»

Проверка КСП затронула 2020 год. Общий объем проверенных средств фонда капремонта составил чуть более миллиарда рублей. При этом бюджетная составляющая в этой сумме всего 33,6 миллиона. Остальное – средства жителей, то есть наши с вами. В ходе проверки были выявлены нарушения требований Жилищного кодекса и региональных постановлений в части формирования краткосрочного плана по капремонту. В частности, как выявили аудиторы, 27 многоэтажек (МКД) были включены в план без учета сроков проведения комплексного капитального ремонта, определенных ранее региональной программой. При этом был произведен перенос сроков капремонта 51 МКД, утвержденных Региональной программой на более поздние сроки. Но и это еще не все. Было допущено дублирование 15 адресов в двух приложениях к краткосрочному плану.

В целом в 2020 году были завершены работы по капитальному ремонту в 241 МКД, что составляет всего 60% от целевого показателя (402 МКД), утвержденного на 2020 год. На момент проверки уже шел 2021-й год. Но, к удивлению проверяющих, даже по состоянию на 01.06.2021 целевые показатели краткосрочного плана на 2020 год так и не были достигнуты – из 402 МКД были завершены работы в 276, что составляет 68,7% плановых показателей.

Читатели, возможно, удивятся, но причины такого отставания кроются… в кадровой политике. Так, по мнению аудиторов, и.о. директора фонда Басалаевым не велась работа по укомплектованию штата фонда. Свободными на 01.07.2021 оставалось 16 единиц или 36,3% от штатной численности. То есть фонд не укомплектован сотрудниками на треть! Также КСП выявила, что руководством фонда не были приняты меры по исполнению судебных решений в части устранения недостатков выполненных работ по капитальному ремонту МКД при наличии бюджетных средств на указанные цели. Из прочих нарушений (увы, документ опубликован на сайте КСП не полностью) можно выделить ненадлежащую претензионно-исковую работу по взысканию взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Так, по состоянию на 21.06.2021 размер задолженности, нереальной к взысканию (свыше 3-х лет), составил 160 миллионов рублей!

Также в отчете КСП указано, что в фонде капремонта были установлены нарушения порядка проведения закупок, факты превышения предельной стоимости капремонта МКД, неэффективное использование средств, низкий уровень качества проектно-сметной документации, нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, факты приемки некачественно выполненных работ и другие нарушения действующего законодательства.

Две крыши? Девять? Или сорок?

Ситуацию с состоянием крыш орловских домов описали в деталях на заседании профильного комитета горсовета. В профильный департамент областной администрации был направлен список из 97 адресов на включение в программу по ремонту кровель. (Здесь необходимо уточнить, что лимит на Орел составлял всего 86 адресов, но часть домов попала в этот список по требованию прокуратуры и по аналогичным поводам). При этом на 56 домов ПСД уже в экспертизе. По 31 дому пока не приступали к разработке ПСД, по 9 МКД документы в фонде капремонта. Напомним, подпрограмма по ремонту кровель возникла всего пару лет назад, когда число жалоб на протекающие крыши превысило все разумные пределы. Тогда и было принято решение – не дожидаясь срока ремонта всего дома, починить хотя бы кровли. Ведь льющиеся с потолка потоки – это катастрофа для жильцов. Портится мебель и дверные коробки, плесень влияет на здоровье, а проводка грозит коротким замыканием. Да и какие нервы выдержат, когда после работы вместо отдыха человек занимается выливанием воды из тазиков и затиранием луж на полу? В этом году удалось починить крыши на 40 домах – в основном, на старых, где УК своими силами залатать дыры уже в не состоянии. Что касается перспектив, то в проекте на 2022 год оказалось всего два адреса, отметили депутаты. Осенью с началом дождей шквал жалоб на текущие потолки опять возобновился. А с учетом того, что кровли продолжают ветшать, число проблемных адресов будет расти – это не секрет.

На сессию горсовета был приглашен представитель ФКР, который изложил свое видение проблемы. Замдиректора фонда Владимир Слизовский рассказал, что, помимо крыш, необходимо еще и менять лифты, и проводить комплексный ремонт домов. В фонде рассчитывают, что в 2022 году удастся отремонтировать не меньше 40 крыш (как и в 2021-ом). Получится ли больше, пока сказать невозможно, так как планы корректируются. Но в фонде настроены расширить список адресов для ремонта. Все будет зависеть от финансовой устойчивости ФКР, то есть от объемов доходов и расходов.

Не мелкие мелочи

Депутат Владимир Бутусов поинтересовался, будет ли кто-нибудь контролировать расходы на содержание общедомового имущества? Ведь не секрет, что в тарифе заложены определенные средства на текущий ремонт тех же кровель. Однако после капремонта крыши еще несколько лет в таком обслуживании нуждаться не будут. Кто-нибудь проследит, чтобы деньги жителей пошли на содержание дома? Вопрос депутата оказался риторическим. Напомним, именно эта проблема (непрозрачность расходов УК на обслуживание домов) в деталях разбиралась чуть ранее при обсуждении повышения платы за содержание жилья. Мы подробно писали об этом в предыдущем номере газеты.

Депутат Игорь Коновалов поинтересовался, по каким критериям будет определяться очередность домов на участие в программе ремонта крыш, учитывая, что в фонде нет понимания, сколько кровель удастся починить в следующем году? Заявлено 86 адресов. Как будут выбирать «счастливчиков», которым сделают ремонт в первую очередь? Владимир Слизовский отметил, что списки домов готовят специалисты администрации города. «А каким образом эти неизвестные специалисты определяют очередность?» – последовал логичный вопрос. Увы, раскрыть механизм на сессии оказалось некому. В итоге, по мнению депутата, ремонт крыш, так же, как и ремонт дворов, перейдет из чисто коммунальной в политическую плоскость. Председатель горсовета заявил, что не надо уходить в политику, тем более, что четкого ответа, сколько же крыш гарантированно получат ремонт, депутаты так и не получили. Пока звучат только обещания.

Депутат Сергей Швалов отметил, что многие орловцы интересуются, как попасть в программу ремонта кровель. Необходимо, чтобы информация о механизме вхождения в программу была максимально доступной и понятной для граждан. Если люди не могут попасть в программу на 2022-й год, то у них должна быть возможность собрать все необходимые документы и пройти нужные процедуры для вхождения в программу на 2023-й. Необходимые сведения обещали опубликовать на сайте горсовета.

Депутат Тимур Нерушев заявил, что в разговорах со строителями постоянно всплывает тема качества ремонта. Обычные рабочие спрашивают: «А что вы хотите за эти деньги?» При попытке найти источник проблемы всплывают коэффициенты, которые утверждаются при изготовлении ПСД. В этом году произошло очень серьезное увеличение стоимости стройматериалов (древесины, металла и прочего). В связи с таким скачком цен, нет ли необходимости еще раз все пересчитать, чтобы стоимость, заложенная в ПСД, соответствовала действительным ценам? Или же строители, заходя на объект уже априори будут иметь нереальные условия, чтобы качественно выполнить контракт? — задал депутат вопросы руководству фонда. Как отметил Владимир Слизовский, тариф на капремонт – один из самых низких. А что касается коэффициентов, то их Минстрой устанавливает для каждого региона отдельно. Как формируется коэффициент в Минстрое, увы – это «черный ящик».

Впрочем, судя по обсуждению темы, у нас куда ни ткни – сплошные «черные ящики». Сколько отремонтируют домов – «черный ящик». Куда пойдут средства жителей – «черный ящик». Как попасть в программу – «черный ящик». Даже как выберут «счастливчиков» для включения в программу ремонта в первую очередь – и тут «черный ящик»…

Сергей Миляхин

Тем временем:

Жители дома №144 по улице Комсомольской обеспокоены затянувшимся на многие месяцы ремонтом кровли: они неоднократно обращались с этой проблемой к городским чиновникам, однако ситуация к лучшему не меняется. Жителей поддерживает депутат Виталий Рыбаков: на комитете облсовета он публично высказывался о персональной ответственности руководителя фонда капремонта за провал программы. Крышу раскрыли еще летом, однако с наступлением холодного времени года, когда пошли холодные дожди, а потом снег, его не завершили. Сотрудники фонда оправдываются: якобы ремонт кровли дома №144 затянулся из-за одновременного утепления дома и обещают скорое окончание работ: в настоящее время завезено железо, а сейчас устраняют мелкие недочеты.

Жильцы дома №53, «напуганные» сомнительным ремонтом дома №144, не менее встревожены. Они опасаются, что их дом постигнет та же участь. Ремонт кровли еще не начинался, хотя материалы завезены. Как сообщил замдиректора фонда капремонта Слизовский, «на этот дом зашла хорошая фирма», до Нового года «крышу трогать не будут», а после праздников руководство фонда и подрядчик встретятся с жителями дома и подробно расскажут о ходе запланированного ремонта. Крышу предполагается ремонтировать «секционно», срок выполнения работ — не менее трёх месяцев. В фонде рассчитывают, что подрядчик будет работать быстрее, так как не получает аванс. Но у жителей на этот счет есть сомнения, так как многомесячный ремонт дома №144 по улице Комсомольской тоже не авансировался.

Ремонт дома №53 и №144 остается на контроле депутата Рыбакова.