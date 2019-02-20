Черты и очертания: заметки об инвестиционном форуме

№6 (543) от 20 февраля 2019 г.

Продолжая традицию посещения бесконечных форумов и выставок, делегация орловских чиновников во главе с губернатором Андреем Клычковым приняла участие в очередном Российском инвестиционном форуме в Сочи и, как обычно, подписала ряд соглашений, многие из которых копируют подписанные ранее, а некоторые и вовсе фейковые.

С Воронежем и Рязанью — вместе и навсегда

По-весеннему тёплая погода благоприятствовала генерированию новых идей и проектов. Орловских чиновников, полагаем, сочинский климат больше располагал к отдыху, так как участие нашей делегации в форуме назвать содержательным сложно. В деловой программе форума мы не обнаружили заявленных выступлений Андрея Клычкова. Очевидно, ему хватило 10-го Гайдаровского форума, чтобы понять: каждое выступление должно готовиться с всесторонним анализом проблематики вопроса и тщательно продуманными предложениями, а также с учетом опыта по решению аналогичной проблемы. По факту, у наших управленцев ни опыта, ни конструктивных идей нет. Поэтому они решили брать не качеством, а количеством.

На форуме были подписаны соглашения с Воронежской и Рязанской областями, что не стало неожиданностью. Напомним, начиная с 2015 по 2018 годы, руководством Орловской области были подписаны соглашения с Брянской областью, Республикой Крым, Курганской, Свердловской, Смоленской, Курской, Липецкой областями, с Москвой, Ярославской областью, с Республикой Карелия, Калужской, Владимирской, Тульской областями, Санкт-Петербургом, Ставропольским краем, Ростовской, Астраханской, Белгородской, Саратовской, Новосибирской, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской областями. Возможно, мы что-то упустили, но даже с небольшой погрешностью у команды Клычкова в резерве ещё более 50 соглашений, которые можно подписать с оставшимися регионами РФ.

Сотрудничать с другими регионами страны — это хорошо и, конечно, необходимо, а главное, к этому нет абсолютно никаких препятствий.

Наверное, наши чиновники забыли, что в соответствии с Конституцией РФ «на территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74 ч.1)». Никто и ничто не запрещает нашим предпринимателям, ученым, представителям культуры и спорта, чиновникам и простым гражданам беспрепятственно сотрудничать с другими городами и областями, и для этого не требуется никаких соглашений.

Инвестиции в мусор

Возьмем другое соглашение, между правительством Орловской области и Ассоциацией волонтерских центров и ОГУ имени И. С. Тургенева,

о сотрудничестве по развитию волонтерства на территории региона. По каким-то неведомым причинам его не подписали на площади Ленина, 1, а отправились для этого в Сочи.

Или же соглашение с фондом «Росконгресс», предусматривающее взаимодействие по продвижению инвестпроектов Орловской области через международную и региональную партнерскую сеть Фонда «Росконгресс», а также представление области на основных конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых фондом. Можно ли назвать такое соглашение важным для Орловского региона?

Справедливости ради, на форуме были достигнуты договоренности и по строительству новых производств с перспективой ввода в эксплуатацию в сроки от трех до пяти лет.

Так, на территории индустриального парка «Зеленая роща»

в г. Мценске могут появиться производственно-складские помещения

ООО «РегионКорма» для производства кормовых добавок в количестве

6 тыс. тонн в год для животноводства. Объем инвестиций по проекту за период с 2019 по 2021 гг. составит 120 млн рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта ожидается создание 20 рабочих мест. Очевидно, это будет совсем небольшое производство, сопоставимое по объёмам финансирования и масштабов выпускаемой продукции со средним сельхозпредприятием области.

Метрологический центр «Контрольно-измерительные технологии» планирует вложить 120 млн рублей в строительство нового здания промышленно-производственного типа. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

В 2023 году планируется открыть завод по изготовлению фальцевой кровли. Предполагается, что в течение пяти лет компания «КЛИКС» инвестирует в проект 125 млн рублей. Данный вид кровли найдёт своего потребителя при условии, что завод будет построен.

Напротив, в том, что у нас скоро появится завод по производству полиэтиленовых пакетов, нет никаких сомнений: в последнее время проекты повышенной экологической опасности в Орловском регионе реализуются достаточно быстро.

За два года, с 2019 по 2020, ООО «БК групп» (производитель полимерной тары) планирует реализовать инвестиционный проект по созданию производства полиэтиленовых пакетов типа «майка». Основным рынком сбыта продукции станут российские торговые сети. По собственным данным «БК групп», её продукция поставляется в супермаркеты X5 Retail Group, Billa, «Дикси» и «Монетка». «БК групп» планирует инвестировать в проект 200 млн рублей. А в результате его реализации будет создано порядка 50 рабочих мест.

Свое отношение к производству полиэтилена орловчане выразили в комментариях к новости на сайте Infoorel.ru и на странице губернатора «ВКонтакте».

«Когда весь мир избавляется от полиэтилена, Орловская область создает проблемы будущим поколениям», — написал один из пользователей. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что инвестировать нужно в предприятия по переработке отходов, а не в производство нового мусора.

«Модернизация» и «цифровизация»

С компанией «МРСК-Центра» регион подписал два соглашения. Первое касается модернизации и цифровизации электросетевого комплекса «Орелэнерго», повышения надежности и управляемости питающих центров, а также повышения качества обслуживания потребителей. На эти цели до 2028 года будет направлено более 6 млрд рублей. Второе связано с регулированием тарифной политики. В течение восьми лет с 2020 года темп роста тарифов на услуги для группы «прочие потребители» составит 3% и расти не будет. В эту инвестиционную программу планируется вложить 932 млн рублей. (к группе «прочие потребители» относятся физлица, осуществляющие профессиональную деятельность (в том числе нотариусы, адвокаты, врачи) в жилом отдельно выделенном помещении).

Таким образом, программу развития коммерческой компании также внесли в реестр соглашений для подписания. Цифровизация — это, конечно, хорошо и даже мило, но почему бы чиновникам не задуматься о необходимости приведения в порядок обветшавших энергосетей? Или же о создании сетевой инфраструктуры для обеспечения электроэнергией новых производств, разработке альтернативных источников энергии?

В Сочи также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Орловской области и ООО «ОРЁЛ» (ГК «Сыробогатов») по реализации инвестиционного проекта «Строительство, реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, участков и цехов по переработке и сушке молока и сыворотки».

Напомним, после ухода компании «Данон» из Орловской области в Липецкую из-за недостатка молочного сырья тема поиска нового инвестора поднималась не раз. В 2017 году власти заявляли, что компания, которая уже к осени 2018 года восстановит работу предприятия и наладит переработку молока, найдена. Однако в канун выборов губернатора Клычкова представители ГК «Сыробогатов» заявили о переносе сроков завершения модернизации и реконструкции на март 2019 года.

И вот менее чем за месяц до реализации проекта по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла мощностью переработки 350 тонн молока в сутки, подписывается соглашение. По данным официального портала Орловской области, объем инвестиций по проекту в период 2017–2019 гг. составит свыше 1,5 млрд рублей. Ожидается создание более 150 новых рабочих мест. В пресс-релизе сообщается также, что основным рынком сбыта продукции станут торговые сети страны.

Только вот незадача – обеспечить необходимый объём молока, да ещё сыропригодного качества, будет сложно. С учётом того, что ежегодно в Орловской области производство товарного молока снижается на 2,7 — 3,5 %, инвестору придется заключать соглашения не только с региональными производителями, но и с соседними регионами. И Клычков с зампредом по развитию АПК Бутусовым здесь мало чем способны помочь. Благодаря политике Потомского-Бутусова-Клычкова с 2014 года производство молока в Орловской области снизилось на 26,5 тыс. тонн и только за последние два года сократилось на 12,9 тыс. тонн. Снижается и товарность молока, что ставит под сомнение его сыропригодные качества.

«Сны и сновидения» Андрея Евгеньевича

Главной темой форума в Сочи в этом году была реализация национальных проектов. Напомним, 12 проектов разработаны в соответствии с указом президента по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Заместитель Клычкова по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов в интервью Первому областному телеканалу на форуме заявил о том, что работа под руководством Андрея Евгеньевича в регионе будет построена таким образом, чтобы жители Орловской области «увидели реальные результаты реализации нацпроектов на территории региона».

Как видит Андрей Евгеньевич реализацию нацпроектов в Орловской области? Так как не все наши читатели являются зрителями Первого областного телеканала, предлагаем это непосредственное видение их вниманию:

— Все национальные проекты, которые мы сегодня обсуждаем, они приобретают четкие очертания, подписаны соглашения ответственных должностных лиц, кто будет отвечать как на федеральном, так и на региональном уровне, но в поддержку реализации мы получаем и меры по снижению долговой нагрузки региона, внимание к тем аспектам, на которые зачастую не столь часто обращали внимание: это и сельская школа, это и подготовка специалистов, переподготовка государственных служащих, это дополнительные инвестиционные не шаблонные проекты, которые прошли апробацию в других регионах, и я думаю, что вот именно это объединение и идей, и поддержки со стороны федерального центра даст возможность регионам сегодня вынести позитивный итог с инвестиционного форума, помимо той работы, которую мы проводим самостоятельно, -заключил Клычков.

Обрывки «снов и сновидений» Андрея Евгеньевича, которые он транслирует в массы, заставляют задуматься. Не о том, что он имеет в виду. Думаем, это и ему самому неведомо. О том, что превращение Клычкова в чиновника, который ассоциируется с худшими административными персонажами периода застойных 80-х годов, состоялось быстро и стало очередной политической и экономической трагедией, которую жители области уже испытывают на себе.

Наталья Зарубина