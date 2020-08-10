Четверо орловчан осуждены за незаконные азартные игры

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четверых орловчан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой).

Следствием и судом установлено, что с мая 2018 по март 2020 года осужденные, действуя организованной преступной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в Железнодорожном районе города Орла.

Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.

В ходе расследования осужденные сознались в содеянном и дали признательные показания.

Приговором суда осужденным назначено наказание от 1 до 2,6 года лишения свободы условно, информирует СУ СК по Орловской области.