10 августа 2020



Четверо орловчан осуждены за незаконные азартные игры

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четверых орловчан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой).

Следствием и судом установлено, что с мая 2018 по март 2020 года осужденные, действуя организованной преступной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в Железнодорожном районе города Орла.

Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.

В ходе расследования осужденные сознались в содеянном и дали признательные показания.

Приговором суда осужденным назначено наказание от 1 до 2,6 года лишения свободы условно, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Авг 2020 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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