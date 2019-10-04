Четверть «ОрелОтеля» собрались приватизировать

На внеочередной сессии депутаты горсовета согласовали включение в прогнозный план приватизации 25% акций муниципального АО «ОрёлОтель». Представитель УМИЗ Маргарита Савельева пояснила депутатам, что акции предлагается реализовать в ходе открытого аукциона. Предварительная стоимость пакета акций, по рыночной оценке, составляет 273 млн 357 тысяч рублей.

Второй вопрос внеочередной сессии был напрямую связан с решением по приватизации. Оно дало возможность депутатам принять поправки в бюджет текущего года увеличив расходные обязательства на сумму предполагаемых поступлений от продажи акций.

Как пояснил заместитель главы администрации города Игорь Краличев, изменения в бюджете позволят погашать кредиторскую задолженность муниципального образования и предупредят блокировку счетов образовательных учреждений.

Председатель профильного комитета по бюджету и налоговой политике горсовета Константин Федотов сообщил, что значительная часть дополнительных бюджетных доходов направляется на решение социальных вопросов: 24 млн рублей направят на питание учащихся общеобразовательных учреждений, 12 млн руб — на социальную поддержку инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде, — пояснили в пресс-службе горсовета.