Четыре миллиона для прокурора?

«Совершенно секретно», № 6/407, июнь 2018

Сергей ИВАНОВ

Накануне начала предвыборной кампании в Орле. Областной прокурор Иван Полуэктов и врио губернатора Андрей Клычков: «Рисуем вместе?» Председатель облсовета Леонид Музалевский смешивает краски Фото: orel-region.ru

Девятого июня в Орловской области начнётся кампания по выборам губернатора, которая, возможно, станет самой жёсткой за всю историю Орловщины. Конечно, выборы главы в не самом большом и не самом богатом российском регионе не явление вселенского масштаба, но скандалов во время их проведения может быть предостаточно. Звучали предположения о том, что в отношении депутата областного совета Виталия Рыбакова, главного и единственного пока реального конкурента врио губернатора Андрея Клычкова, будет возбуждено уголовное дело, что будет осуществляться блокирование муниципального фильтра, сделаны попытки «заглушить» кандидатуру Рыбакова на федеральном уровне.

«ЗАПУТАЛАСЬ, НЕ ПОМНЮ»

Для возбуждения уголовных дел в отношении депутата Рыбакова в Орловской области нужны две составляющие: хоть какое-нибудь заявление или сообщение с обвинением и политическая воля. В 2014–2017 годах против него было возбуждено пять уголовных дел. В процессе явно просматривалась политическая воля Вадима Потомского, тогдашнего губернатора Орловщины.

Новый врио губернатора коммунист Андрей Клычков всегда называл себя поборником честных выборов. Более того, он сам побывал в положении «гонимого» и попробовал на себе силу административного ресурса. 27 апреля в интервью газете «Красная строка», ознаменовавшем начало его предвыборной кампании, он даже сделал крайне «демократичное» заявление: «Мне претят постоянные рассуждения о том, будто мы будем предпринимать какие-то шаги для того, чтобы создать негативные условия для возможных оппонентов. Я уже об этом говорил и повторю ещё раз: мы создадим все условия, чтобы все желающие могли поучаствовать в выборах».

А в то время, когда Андрей Клычков готовился к первому «предвыборному» интервью, в недрах прокуратуры Орловской области и Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области уже вовсю проходила доследственная проверка, результатом которой, как ожидалось, станет возбуждение уголовного дела в отношении депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сообщение о преступлении» у орловской прокуратуры было ещё в конце прошлого года. Но вот политической воли как-то не просматривалось. А в апреле, похоже, эта воля проявилась. Наверное, врио губернатора Клычков считает вызов главного политического оппонента к следователю СУ СКР по Орловской области созданием «позитивных условий». Приятно, конечно, побеседовать с человеком в погонах о том о сём, послушать рассказ о подозрениях в «мошенничестве», ознакомиться с санкциями по соответствующей статье (лишение свободы на срок до 10 лет). Особенно приятно это накануне выборов…

«Сообщение о преступлении» было послано в Генеральную прокуратуру вместе с ещё более чем сотней «сообщений» на 25 страницах неким Михаилом Кирюхиным 1 ноября 2017 года. 7 ноября оно было получено Генпрокуратурой и позднее отправлено в орловскую прокуратуру. О самом послании, личности Кирюхина и его взаимоотношениях с прокурором Орловской области Иваном Полуэктовым мы поговорим позднее, а сейчас лишь отметим, что гражданин Кирюхин со 2 ноября 2016 года находится в розыске в рамках уголовного дела о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ).

Теперь о «сообщении», которое, судя по прокурорским пометкам на стр. 21, имеет номер 106. Вот его текст: «Я лично знаю, какой он человек. Рыбаков, совершая провокации, вынудил мою родственницу продать дом, который находился рядом с его базой, и при сделке не доплатил 3 000 000 руб.»

С появлением «политической воли» накануне начала предвыборной кампании прокуратура Орловской области и СУ СКР по Орловской области оперативно выяснили, что за «родственницу» имел в виду беглый Кирюхин, и в апреле началась официальная проверка. В распоряжении редакции, кроме письма Кирюхина в Генпрокуратуру, имеется и объяснение бывшей тёщи Михаила Кирюхина Зои Мерцаловой, которое она дала 10 апреля 2018 года следователю следственного отдела по Заводскому району г. Орла СУ СКР по Орловской области старшему лейтенанту юстиции Хромову М.Ю.

Суть дела такова: пять лет назад, 3 июня 2013 года, Виталий Рыбаков приобрёл у Зои Мерцаловой земельные участки и дома, расположенные по адресам: ул. Городская, д. 80 и д. 82. Первоначально, в соответствии с «сообщением о преступлении» Мерцалова поясняла, что перед заключением сделки она, находясь дома вместе со своей дочерью и Михаилом Кирюхиным, обговорила сумму, которая её устроит, и Кирюхин якобы довёл её до покупателя. Рыбаков же якобы попросил занизить сумму на три миллиона рублей, пообещав отдать деньги позднее. Но во время второго посещения СКР выяснилось, что семейство Кирюхиных – Мерцаловых озвучило требование лишних трёх миллионов только после сделки, посчитав, что продешевило.

Когда следователь попросил Мерцалову объяснить данное противоречие, она ответила так: «Я уже запуталась и не помню точно, как было всё на самом деле. Дома я вместе с дочерью и её бывшим мужем обсудила сумму продажи, но за сколько мы решили продать дома и участки, я не помню». Когда тёще Михаила Кирюхина был предъявлен договор купли-продажи двух участков с домами за 10 миллионов рублей, следователь спросил её об обстоятельствах подписания договора. Мерцалова ответила: «Да, в данном договоре имеется моя подпись, а вот обстоятельства подписания данного договора я не помню».

Поскольку у следствия всё-таки была задача выяснить, в чём состояло «мошенничество» депутата Рыбакова, Мерцаловой был задан прямой вопрос:

«В каких действиях Рыбакова В.А. вы усматриваете признаки мошенничества?» Ответ: «В том, что он приобрёл часть моего земельного участка по адресу: г. Орёл, ул. Городская, д. 80, без моего согласия и отказался заплатить мне деньги в сумме 3000 тыс. рублей, которые я хотела бы получить за данный земельный участок».

Вот это настоящий бизнес по-орловски: договор подписан, сделка завершена, деньги отданы, а потом, через пять лет, дама заявляет, что часть участка в договоре была включена туда без её согласия и она хочет получить за эту часть три миллиона! Боюсь, что даже орловским следователям и прокуратуре области с такой «доказательной базой» уголовное дело возбудить не удастся. Впрочем, зарекаться ни от чего нельзя. Пять уголовных дел, возбуждённых в отношении депутата Рыбакова во времена правления Вадима Потомского, которые частью развалились до суда, а частью привели к оправдательным приговорам, свидетельствуют о том, что «возбудиться» можно и на пустом месте. Главное – чтобы процесс пошёл. Теперь наступили времена Андрея Клычкова. Первая попытка, похоже, оказалась не самой удачной. Впереди ещё четыре?

КТО ВЫ, МАСТЕРА ДОНОСА?

Скрывающийся от правосудия Михаил Кирюхин, предприниматель, как говорят в Орле, «выше среднего», скандально известен в области уже несколько лет. Будучи не очень авторитетным бизнесменом, он одолжил у более авторитетного бизнесмена, трижды судимого Николая Чеплова, 2 миллиона 650 тысяч долларов. Опытный кредитор поставил условия: расписки, залог, договор займа.

Мы не будем глубоко влезать в финансовые взаимоотношения в разной степени авторитетных граждан, но отметим: дело кончилось тем, что Кирюхин, поначалу выплачивавший проценты, со временем отказался платить. Потом был суд, признавший то, что бизнесмен Кирюхин всё-таки должен полмиллиона долларов с копейками. Но выполнять решение суда ему как-то не очень хотелось, а потом он и вовсе исчез из поля зрения как кредитора, так и правоохранителей. И исчез при весьма странных обстоятельствах.

Кстати, в письме Михаила Кирюхина в Генпрокуратуру значительная часть посвящена тем преступлениям, которые, по его мнению, мог организовать его кредитор. Это громкие убийства – сына бывшего мэра Василия Уварова и бывшего председателя совета директоров «Орёлстроя» Владимира Соболева, это «отмывание» денег (Кирюхин называет сумму в пять триллионов долларов, на которую Чеплов «подъездами скупал квартиры в Красногорске») и прочее. На самом деле через три месяца после письма Кирюхина, когда задержали убийцу, выяснилось, что он застрелил Соболева и Уварова по личным причинам, а отнюдь не по чужому заказу. А пять триллионов долларов – это примерно 300 триллионов рублей, весь российский ВВП в три раза меньше… В общем, есть у Кирюхина склонность к преувеличениям.

Но давайте перейдём к самому интересному – взаимоотношениям гражданина Кирюхина с орловской прокуратурой и областным прокурором Иваном Полуэктовым лично. Если внимательно читать письмо бизнесмена в Генпрокуратуру, то выясняется, что, по его мнению, с коррупцией в Орле борются только сотрудники надзорного ведомства. Все остальные – коррупционеры: «Коррупция пронизала все правоохранительные структуры (УФСБ, УМВД, Следственный комитет по Орловской области) и судебную систему Орла и Орловской области… Такого уровня коррупции, я думаю, нет ни в одной области… С этой «системой», как сказал один из сотрудников УМВД, против которой я «попёр», борются губернатор Орловской области вместе с Орловской областной прокуратурой… Единственным органом власти, который внимательно отнёсся к моим заявлениям и жалобам, остаётся Орловская областная прокуратура».

О некоторых особенностях взаимоотношений Михаила Кирюхина и прокурора Орловской области Ивана Полуэктова довольно часто писала местная и федеральная пресса. Во-первых, они соседи по элитному дому № 47 на улице Максима Горького. Во-вторых, Кирюхин, как утверждают, частенько говорил коллегам-бизнесменам о своей «крыше» в правоохранительных структурах. В-третьих, существуют добытые оперативно-следственным путём материалы, которые прямо указывают на возможные связи Кирюхина и Полуэктова, причём последний называется одним из арестованных офицеров полиции в качестве бенефициара громкого дела о мошенничестве. Его фигуранты, начальник отделения № 1 (Советский район) ОБЭП и ПК УМВД по г. Орлу Павел Доброхвалов и оперативник того же отделения Дмитрий Борисов в марте 2018 года были приговорены соответственно к 5 и 4,5 года лишения свободы.

О всех и всяческих нюансах этого дела пресса писала довольно много, поэтому мы дадим лишь голую схему. Два с лишним года назад в отношении предпринимателя Тильмана и в интересах другого предпринимателя Костарева было возбуждено четыре уголовных дела. Летом 2016 года к Тильману через посредника Чорноштана обратились сотрудники ОБЭП и ПК Доброхвалов и Борисов. Тильман сообщил об этом в УФСБ, и встречи с полицейскими стали проходить под контролем чекистов. Павел

Доброхвалов сообщил, что за 4 миллиона рублей можно закрыть дела в отношении Тильмана и возбудить в отношении его конкурента.

Свидетель Чорноштан говорил в суде: «Доброхвалов ответил, что у них есть связи в прокуратуре области. В частности, он сказал, что прокурор области Полуэктов решит наши вопросы за 4 миллиона рублей. Я удивился и спросил, неужели майор ОБЭП вхож к прокурору? На что Доброхвалов ответил, что лично он невхож, но у него есть знакомые, которые дверь в кабинет областного прокурора открывают чуть ли не ногами».

Летом 2016 года в статье «Праздничная амнистия» мы писали о том, что 14 июля 2016 года Доброхвалов и Борисов были задержаны сотрудниками ФСБ при получении наличными муляжа 1 миллиона и 770 тысяч рублей. Далее, 15 июля, Следственный комитет возбудил дело по ст. 159 УК РФ. В тот же день Доброхвалов был задержан на 48 часов, а 16 июля следствие намеревалось выходить в суд с ходатайством о его аресте. Однако уже вечером 15 июля прокурор Орловского района Евгений Коротких отменил постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, и Доброхвалова выпустили из ИВС.

Вернуть его в СИЗО удалось только через две недели. Расследование дела затягивалось, прокуратура требовала «переквалификации» дела о мошенничестве на труднодоказуемую статью «взятка», и дело шло к тому, что Павла Доброхвалова вот-вот отпустят. Но тут вмешались Генпрокуратура и Следственный комитет РФ. Дело забрали в Москву, подозреваемых этапировали в «Лефортово», а потом Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Далее был суд, во время которого выяснилось много интересных подробностей, и приговор.

Фрагменты из протокола допроса оперуполномоченного Борисова с указанием на возможную причастность прокурора области Ивана Полуэктова и находящегося в розыске Михаила Кирюхина к преступлению.

ЗАБЫТЫЙ ПРОТОКОЛ

«А при чём тут Михаил Кирюхин? И что там насчёт участия в деле областного прокурора?» – спросите вы.

Отвечаем. В распоряжении редакции имеется протокол допроса подозреваемого Дмитрия Борисова, датированный 1 августа 2016 года. Вёл допрос следователь по ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Орловской области капитан юстиции А.М. Паршиков. Проводилось следственное действие в присутствии защитника Г.П. Клочковой. Цитируем протокол (лист дела 46):

«На встрече Доброхвалов П.И. сказал Чорноштану Ю.А., что может решить все возникшие его и Тильмана В.Г. проблемы, т.е. способствовать в возбуждении уголовных дел в отношении Костарева О.А., а также в прекращении всех уголовных дел в отношении Тильмана В.Г. За это Доброхвалов П.И. просил Чорноштана Ю.А. передать ему денежные средства в размере 4 000 000 рублей. В ходе данного разговора я в основном молчал, о деньгах речь не вёл и сумму не обозначал. В ходе данного разговора Доброхвалов П.И. обозначил, что указанные денежные средства в размере 4 000 000 рублей предназначаются прокурору Орловской области Полуэктову И.В. По словам Доброхвалова П.И., у него имеется знакомый, который напрямую общается с Полуэктовым И.В.». В том же протоколе (лист дела 47) ещё одна фраза: «По словам Доброхвалова П.И., данные денежные средства предназначались прокурору Орловской области Полуэктову И.В., которым и будет дано указание о принятии указанных решений в пользу Чорноштана Ю.А. и Тильмана В.Г. По словам Доброхвалова П.И., данные денежные средства должен передать Полуэктову И.В. его знакомый, который напрямую общается с Полуэктовым И.В.».

Так кто же этот загадочный знакомый Доброхвалова? И был ли полицейский лично знаком с Михаилом Кирюхиным? Да конечно же был! Цитируем материал Агентства бизнес информации: «Михаил Кирюхин прославился тяжбами с другим орловским предпринимателем Николаем Чепловым из-за 2,5 млн долларов. Господин Чеплов несколько раз обращался с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Кирюхина, но тогдашний начальник отделения ОБЭП Павел Доброхвалов не находил состава преступления».

О знакомстве Доброхвалова с Кирюхиным свидетельствуют и другие региональные и федеральные СМИ. Но одно дело догадки и свидетельства прессы, а другое – реальные показания офицера полиции. Дмитрий Борисов в конце допроса сделал важное предположение: «Я предполагаю, что человеком, который может обратиться к Полуэктову И.В. с просьбой решить вопрос, о котором упоминал Доброхвалов П.И., может являться Кирюхин Михаил Михайлович. Данное мнение у меня сложилось в связи с тем, что ранее Доброхвалов П.И. в разговорах несколько раз упоминал, что решал личные вопросы, используя помощь Полуэктова И.В., при этом им (Доброхваловым П.И.) упоминалась фамилия Кирюхина М.М. Также мне известно, что Доброхвалов П.И. общается с Кирюхиным М.М.».

Любопытно, что данный протокол допроса по какой-то причине не рассматривался в судебном заседании. Говорят, что прокурора Орловской области Полуэктова вызывали в Москву и допрашивали по данному делу. Результаты нам неизвестны. Но полученные нами документы заслуживают, на наш взгляд, самого пристального внимания Генпрокуратуры и Следственного комитета России. Можно предполагать, что подозреваемый Борисов, став обвиняемым, мог отказаться от своих показаний, можно рассматривать иные версии того, почему связь Доброхвалов – Кирюхин – Полуэктов не отследили до конца, но, по нашему мнению, к столь важным свидетельствам о покушении на совершение преступлений коррупционной направленности нужно и относиться крайне серьёзно, невзирая на чины и должности.

А что же Михаил Кирюхин, который мог бы пролить свет на всю эту историю? 22 сентября 2016 года в отношении Кирюхина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ. Кирюхин был задержан и помещён в ИВС. Проверку на полиграфе, по его собственному свидетельству, пройти отказался. 24 сентября в Заводском районном суде рассматривался вопрос об аресте Кирюхина. Беспрецедентный случай! Представители прокуратуры не явились на заседание! Через 7 дней его перевели в СИЗО. Некоторые считают, что оттуда им было передано некое послание, в результате чего 7 октября 2016 года Михаила Кирюхина при согласии прокуратуры вообще отпустили. Долго ждать он не стал и, как говорится, навострил лыжи. Когда к началу ноября 2016 года СУ СКР по Орловской области собрало дополнительные материалы для предъявления обвинения в похищении человека и убийстве, он был уже далеко. Его объявили в розыск, который пока никаких результатов не дал.

На сегодняшний день Павел Доброхвалов и Дмитрий Борисов находятся под стражей в Орле и пишут апелляции, которые орловский суд регулярно рассматривает. Это вполне устраивает областную прокуратуру, поскольку они находятся под её неусыпным контролем. Если дело, связанное с участием прокуратуры в судьбе Доброхвалова и Борисова, всё-таки возбудят, то следователям будет крайне интересно проанализировать число и время посещений данных граждан сотрудниками надзорного ведомства (это в ИВС и СИЗО фиксируется). И тогда многое станет ясным. Кое-что может проясниться, если осуждённых полицейских этапируют в другую область. Может быть там молчать об областном прокуроре они не будут. Возможно, что всё-таки поймают и допросят Михаила Кирюхина, а прокуратура всё же явится на суд, определяющий меру пресечения. Всё возможно…

Во всяком случае, когда 17 мая Орловский областной суд оставил обвинительный приговор Доброхвалову и Борисову в силе, представитель прокуратуры задал оперативнику ФСБ вопрос: «Проводилась ли проверка сведений о якобы причастности прокурора области Ивана Полуэктова к этому делу?» «Вопрос снимается, – сказал председательствующий судья. И добавил: – Потому что дело рассматривается в отношении Доброхвалова и Борисова. Когда там будет Полуэктов, тогда, значит, и будем рассматривать». Теперь прокурор, похоже, «там будет».

А пока Иван Полуэктов регулярно появляется в свите врио губернатора Андрея Клычкова, чего ранее не замечалось. Всё-таки губернаторские выборы приближаются…

Источник публикации: https://www.sovsekretno.ru/articles/id/5895/