Четыре орловских школьника получат по миллиону рублей

Четыре орловских школьника — победителей конкурса «Большая перемена», в этом году получат по 1 миллиону рублей, сообщает официальный Портал Орловской области.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов проходил в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым. Церемония награждения состоялась 12 ноября.

Победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 человек — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9-х — 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

В число победителей конкурса вошли и орловских старшеклассники:

Мария Худякова (лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла),

Ангелина Пухначева (гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова города Орла),

Александр Якушин (Гимназия № 1 Орловского государственного университета)

Руфина Гладских (средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла).