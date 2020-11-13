Чиновника, подписавшего документы по недоделанным театрам, временно отстранили?

Как сообщил сегодня телеграмм-канал “Политика в Орле”, “Сергей Семиделихин временно отстранен от исполнения обязанностей — на время проведения проверок. Проверки координирует Министерство культуры и областной прокурор Малкин” — сообщил анонимный канал. Как стало известно “Орловской среде” из собственных источников, Сергея Семиделихина уже несколько дней действительно нет на рабочем месте.

Напомним, фамилия Семиделихина неоднократно всплывала в связи с громкой историей о недоделанных орловских театрах. Недоделки оказались столь критичными, что один из объектов даже пришлось закрыть — он представлял угрозу жизни и здоровью посетителей. Напомним, что писало наше издание в статье “Это не театр — это цирк” еще в 2018 году. Конкретно в №36 (529) от 17 октября 2018 г.

“Работы на объектах капитального ремонта тщательно опекало областное учреждение «Орелгосзаказчик». Правда, на заседании комитета выяснилось, что один из сотрудников, которой принимал недоделанные театры, уволен. А непосредственный куратор умер. Вот только самый главный документ – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – подписывали вовсе не представители «Орелгосзаказчика». К счастью, оказалось, что подписант все еще занимает высокий пост и может ответить депутатам. Начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин очень уверенно заявил, что он отвечал только… за лепнину и внешний облик театров. А насчет недоделок у него имеются письма другой областной структуры – управления по государственному строительному надзору. Не доверять своим коллегам, пусть и из другого управления, он не мог. И вообще, решение о пуске театров в эксплуатацию, дескать, принималось не им лично, а коллегиально. В частности, что касается недопоставок оборудования, то занимавший на тот момент должность руководителя «Орелгосзаказчика» Денис Блохин заверил Семиделихина, что оборудование вот-вот будет привезено. Кстати, после скандала с юбилейными объектами господин Блохин пошел на повышение и сейчас занимает пост руководителя облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Впрочем, самого Дениса Блохина, равно как и кого-нибудь из его департамента, на комитете не было” — напомним, так выглядела ситуация в 2018 году.

В 2020 году с назначением нового прокурора области надзорное ведомство внезапно активизировало работу сразу по нескольким очень громким делам. Возможно, что и в истории с недоделанными орловскими театрами все же отыщется виноватый. Конкретный перечень недоделок перечислен в статье “Бюджет платит дважды” в №11 (590) от 25 марта 2020 г.