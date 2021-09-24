24 сентября 2021



Чиновникам, выдавшим троснянским сиротам некачественное жилье, грозят реальные сроки

Государственный обвинитель выступил в судебных прениях по уголовному делу о предоставлении сиротам некачественного жилья в Троснянском районе. Работниками прокуратуры Орловской области поддерживается гособвинение по уголовному делу в отношении трех сотрудников администрации Троснянского района, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии обвинения, в декабре 2017 года должностные лица администрации Троснянского района за счет средств бюджета приобрели 8 жилых помещений для предоставления детям-сиротам. Жилые помещения не соответствовали предъявляемым требованиям и были не пригодны для проживания. Действия обвиняемых повлекли существенное нарушение жилищных прав сирот.

Уголовное дело рассматривается по существу Кромским районным судом. В настоящее время судебное следствие по уголовному делу окончено, государственный обвинитель выступил в судебных прениях.

С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, государственный обвинитель попросил суд признать подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления и назначить им наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима: заместителю главы администрации Троснянского района — сроком на 7 лет, двум работникам, в разное время занимавшим должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации, — сроком на 4 года 6 месяцев и 4 года.

Также гособвинитель попросил суд назначить подсудимым дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок до 3 лет. В настоящее время рассмотрение судом уголовного дела по существу не окончено, еще предстоит вынесение приговора.

 

В Орле заключен под стражу мотоциклист, насмерть сбивший женщину на переходе
В День памяти и скорби орловцы зажгли 900 «Свечей памяти»
Вчера в Орле привились от COVID-19 почти 450 человек
Опубликовано 24 Сен 2021 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"