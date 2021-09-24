Чиновникам, выдавшим троснянским сиротам некачественное жилье, грозят реальные сроки

Государственный обвинитель выступил в судебных прениях по уголовному делу о предоставлении сиротам некачественного жилья в Троснянском районе. Работниками прокуратуры Орловской области поддерживается гособвинение по уголовному делу в отношении трех сотрудников администрации Троснянского района, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии обвинения, в декабре 2017 года должностные лица администрации Троснянского района за счет средств бюджета приобрели 8 жилых помещений для предоставления детям-сиротам. Жилые помещения не соответствовали предъявляемым требованиям и были не пригодны для проживания. Действия обвиняемых повлекли существенное нарушение жилищных прав сирот.

Уголовное дело рассматривается по существу Кромским районным судом. В настоящее время судебное следствие по уголовному делу окончено, государственный обвинитель выступил в судебных прениях.

С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, государственный обвинитель попросил суд признать подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления и назначить им наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима: заместителю главы администрации Троснянского района — сроком на 7 лет, двум работникам, в разное время занимавшим должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации, — сроком на 4 года 6 месяцев и 4 года.

Также гособвинитель попросил суд назначить подсудимым дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок до 3 лет. В настоящее время рассмотрение судом уголовного дела по существу не окончено, еще предстоит вынесение приговора.