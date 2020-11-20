20 ноября 2020



Чиновники и депутаты поспорили о закрытии двух ярмарок в Орле

Депутаты горсовета настаивают на сохранении ярмарок выходного дня на привычных для​ ​ орловцев​ местах: на площадях Жукова и Комсомольской. Вопрос уже второй раз рассмотрели на заседании профильного комитета. На этот раз уже в качестве контроля. Напомним, что постановлением городской​ администрации (подписанным в последний рабочий день сити-менеджером Александром Муромским) в 2021 году ярмарки на этих местах не предусмотрены. Однако жители и продавцы выступили категорически против закрытия этих ярмарок. Народные избранники уже рекомендовали администрации пересмотреть постановление и учесть в 2021 году наличие ярмарок выходного дня на площади​ Маршала Жукова и площади Комсомольской. На комитете чиновники так и не смогли дать четкий и внятный ответ — будут сохранены ярмарки по привычным адресам или нет. Вместо этого депутатам путанно объяснили, что администрация города все еще работает над постановлением и что в планах – увеличение площадок под ярмарки выходного дня.

Депутатов планы по расширению торговли не интересовали. Они хотели получить четкий ответ — сохранят ли эти две конкретные ярмарки? Так, председатель комитета Владимир Бутусов отметил, что эти две площадки привычны нашим жителям, а также напомнил о необходимости, в столь непростое время, поддержать ​ орловских предпринимателей. Его поддержали все депутаты.

Учитывая важность этого вопроса, народные избранники приняли решение вернуться к нему до конца этого месяца, а также еще раз рекомендовали администрации города включить эти две площадки в обновлённое постановление на 2021 год. На момент проведения комитета этих двух площадок в постановлении по-прежнему не было.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2020 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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