Чиновники из орловского госстройнадзора ответят за халатность при осуществлении контроля за долевым строительством

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении должностными лицами полномочий в сфере долевого строительства.

Как сообщает прокуратура Орловской области, с января 2015 г. по декабрь 2019 г. должностными лицами регионального управления по государственному строительному надзору департамента надзорной и контрольной деятельности не обеспечен надлежащий государственный контроль (надзор) за деятельностью ряда застройщиков, в числе которых АО «АИЖК Орловской области», ООО «Промжилстрой», ООО «Регион-Строй», ООО «Домстрой», ООО «УниСтрой-Орел», ООО «Унистрой», ООО «Пенобетон-Орел», осуществляющих строительство многоквартирных домов с привлечением средств граждан.

В результате строительными компаниями не были соблюдены требования законодательства о градостроительной деятельности, что привело к существенному нарушению прав участников долевого строительства на получение жилья в установленные договорами сроки, а в ряде случаев вложенные гражданами средства похищены мошенническим путем.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Действиям недобросовестных застройщиков дана уголовно-правовая оценка.