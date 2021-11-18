18 ноября 2021



Чиновники из орловского госстройнадзора ответят за халатность при осуществлении контроля за долевым строительством

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении должностными лицами полномочий в сфере долевого строительства.

Как сообщает прокуратура Орловской области, с января 2015 г. по декабрь 2019 г.  должностными лицами регионального управления по государственному строительному надзору департамента надзорной и контрольной деятельности не обеспечен надлежащий государственный контроль (надзор) за деятельностью ряда застройщиков, в числе которых АО «АИЖК Орловской области», ООО «Промжилстрой», ООО  «Регион-Строй», ООО «Домстрой», ООО «УниСтрой-Орел», ООО «Унистрой», ООО «Пенобетон-Орел», осуществляющих строительство многоквартирных домов с привлечением средств граждан.

В результате строительными компаниями не были соблюдены требования законодательства о градостроительной деятельности, что привело к существенному нарушению прав участников долевого строительства на получение жилья в установленные договорами сроки, а в ряде случаев вложенные гражданами средства похищены мошенническим путем.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Действиям недобросовестных застройщиков дана уголовно-правовая оценка. 

 

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Опубликовано 18 Ноя 2021 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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