Чиновники не просили вас рожать





№40 (577) от 27 ноября 2019 г.

Каноничная ситуация, описание которой впору отправлять в Парижскую палату мер и весов как эталон чиновничьего цинизма, существует в Орловской области с 2011 года. Дело в том, что чиновники и простые граждане уже давно живут в двух параллельных, абсолютно не пересекающихся мирах. И если в своем мире бюрократы бодро рапортуют о том, как они с утра до ночи радеют о рядовых орловцах, то в параллельном мире для решения проблем маленьких людей не делается ровным счетом ничего. Вот и сегодня на конкретном примере мы покажем читателям, как в Орловской области обеспечивают земельными участками многодетные семьи, в которых появилось на свет очень много очень маленьких граждан России.

Рыба гниет с головы

Мы уже подробно описывали беды многодетных орловцев в статье «Семьи есть – земли нет» в №42 (535) от 12 декабря 2018 г. Поэтому не будем повторяться – беда с обеспечением многодетных семей землей под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и с проведением коммуникаций к уже выданным участкам в нашем регионе давняя. И чиновники эту проблему периодически достают из закромов, сдувают пыль и… опять откладывают в долгий ящик. Напомним лишь вкратце: «в орловском региональном бюджете не заложены средства на заботу о многодетных семьях! Предусмотрено всё: и фонтаны со светомузыкой, и укладка дешевой плитки вместо долговечного гранита. Не нашлось в областной казне только денег на реальную поддержку многодетных семей. Нет денег и на финансирование работ по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейных объектов и инженерных сетей. И речь не только о вновь формируемых участках, но и о развитии уже сложившейся застройки». Это писало наше издание еще год назад. И что же мы имеем в конце 2019-го?

Принципиально ничего нового. Ситуация с необеспечением инженерными сетями участков, выделенных многодетным семьям, как была тупиковой, так тупиковой и остается. Об этом подробно рассказали 14 ноября наши коллеги из телерадикомпании «Истоки». Именно этот не меняющийся годами «статус кво» и стал тем самым каноничным примером чиновничьего цинизма.

Обещанного пять лет ждут

В сюжете «Льготы с подвохом: сотни орловских многодетных семей получили участки в поле без дорог и коммуникаций» рассказывается (и показывается) о конкретном случае исполнения в нашем регионе федерального закона о бесплатной земле для многодетных семей. «120 льготников получили участки в березовой роще между промзонами и уже пять лет бьются за то, чтобы их земля была расчищена. Героиня нашего следующего сюжета перепробовала всё: обращалась в районную и областную прокуратуру, в администрации всех уровней. Безрезультатно…

У Светланы Степочкиной большая семья – три сына. Согласно федеральному закону, как многодетной матери ей полагается собственный бесплатный кусок земли из муниципального фонда. И такой участок Светлана получила в 2014 году, отстояв в очереди долгие два года. Находится он между улицей Михалицына и переулком Керамическим, номер угодий – 91. На карте все выглядит понятно и красиво, а в реальности Светлана ищет свою землю уже пять лет.

Березовый частокол, бродячие собаки и строительный мусор… На этом неприглядном поле, кроме нашей героини, землю получили еще 120 с лишним семей – такие же многодетные матери и другие льготники. Ни один участок пока не использован: строить жилье или заводить хозяйство здесь негде. Единственное удобство – всепогодный подъезд, представляющий собой старую дорогу, которая идет мимо поля в ближайшую промзону. При этом владельцы участков исправно платят налог на землю – по 400 рублей с каждого члена семьи в год. Светлана пыталась добиться расчистки своего участка через администрацию города, затем – через районную и областную прокуратуру. Безуспешно. Проще говоря, у города нет денег на расчистку и благоустройство земли. Мэрия неоднократно запрашивала финансирование у профильного департамента строительства Орловской области – ответа пока нет», – сообщали наши коллеги в сюжете от 14 ноября.

Нацпроект «Мы вас не просили»

И вот, по удивительному совпадению, буквально через пару дней после выхода сюжета «Истоков» в эфир в Орел приезжает полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. И, по еще более удачному стечению звезд на небосклоне, в Орле проходит совещание по реализации нацпроекта «Демография». Казалось бы, вот он, шанс для орловских чиновников рассказать на федеральном уровне о многолетних неразрешимых проблемах многодетных семей, возможность попросить помощь. И не только финансовую, но и законодательную, заключающуюся во внесении необходимых поправок в законы. Однако… встречу с полпредом почему-то делают закрытой от СМИ. Смеем предположить, что про участки для ИЖС речь там все же велась. Но это только наше предположение. Из пресс-релиза, опубликованного по итогам совещания, мы узнаем что угодно: от темпов валового регионального продукта до показателей сельского хозяйства, от особых экономических зон до территорий опережающего развития. https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15993 Нет в релизе на официальном портале облАда только одного – что конкретно делают региональные чиновники, чтобы обеспечить участки, выданные многодетным семьям под ИЖС, необходимыми коммуникациями.

Пока суд да дело…

Кстати, напомним, еще в августе 2019-го Советский районный суд Орла рассмотрел дело о защите прав многодетных семей. В итоге решением суда на облправительство и городские власти была возложена обязанность оснастить участки для жилищного строительства, выделяемые многодетным семьям, и газопроводом, и водопроводом, и канализацией, и даже транспортной инфраструктурой. Основанием для такого решения стал иск прокурора Северного района. Надзорным ведомством установлено, что еще в 2011-2013 годах многодетным семьям переданы в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Однако данные участки не обеспечены никакими объектами инженерной инфраструктуры, что не позволяет использовать землю по назначению – строить жилые дома, подсоединять их к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также отсутствует всепогодный подъезд.

Суд исходил из того, что предоставление земельного участка в собственность многодетным семьям бесплатно является мерой социальной поддержки. Данная категория граждан находится в наиболее уязвимом социальном положении, в связи с чем нуждается в особой заботе со стороны государства и общества, поэтому еще и возлагать на многодетных бремя оснащения участков необходимой инфраструктурой – недопустимо! На выполнение решения суда властям отведено всего два года. То есть чиновники уже сейчас должны бегать, словно муравьи перед грозой, затыкая все дырки и выискивая средства на исполнение решения суда. Но внимательный читатель, я надеюсь, еще помнит про параллельные миры?

Денег нет, но вы держитесь!

На ноябрьском заседании профильного комитета областного совета депутаты прямо поинтересовались: какое финансирование заложено в проекте бюджета на будущий 2020 год для решения проблемы с отсутствием коммуникаций к участкам, выделенным многодетным семьям под ИЖС еще в 2011-2013 годах? Из ответа главного регионального финансиста Елены Сапожниковой стало понятно, что конкретно на эту строчку денег на следующий год не заложено вообще. Но в бюджете есть строка «Резервный фонд», который создается специально для исполнения решений судов. И вот по этой строке (где заложено всего 150 миллионов!) среди других многочисленных обязательных к исполнению решений суда и кроются те деньги, которые область, может быть, наконец-то выделит для обеспечения участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой.

Напомнили депутаты областным чиновникам и опыт соседей – той же Белгородской области, где упор в развитии сделали как раз на малоэтажном жилищном строительстве. Там местные власти предоставляют многодетным семьям участки уже со всей необходимой инфраструктурой. Как итог – цифры ввода жилья в Белгороде и Орле просто несопоставимы. И ведь коммуникации – это лишь верхушка айсберга. Чем больше будет у орловцев готовых к заселению участков, тем больше они будут приобретать стройматериалы, отделочные материалы – это все стимулирует экономический рост. Зарплаты рабочим – это ведь тоже поддержка местной экономики. Пока же орловцы видят, что приоритеты областных чиновников расставлены очень специфично. На фонтаны деньги находят, а на поддержку многодетных семьей в областной казне финансов опять не нашлось. Но вы держитесь! Пять лет продержались, еще пять продержитесь! А там уже и дети подрастут. Глядишь, и переедут в какой-нибудь регион нашей необъятной страны, где в первую очередь думают о людях, а не о разноцветных струйках воды. Хоть в ту же Белгородскую область.

Сергей Миляхин