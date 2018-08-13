13 августа 2018



Чиновники отчитались о завершении ремонта ул. Васильевской в Орле

О завершении ремонта ул. Васильевской сообщили в отделе организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.  Объект готовится к сдаче.

Накануне, 12 августа, сотрудниками управления городского хозяйства и транспорта на месте были составлены нормативные акты с замечаниями. Подрядчик запланировал устранить все недочеты в течение недели. В случае невыполнения работ дорожный ремонт на ул. Васильевской администрацией города принят не будет.

Также подрядчик приступил к подготовительным работам на ул. 2-й Пушкарной (от ул. Мостовой до ул. Колхозной) и на ул. Карачевской, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 13 Авг 2018 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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