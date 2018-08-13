Чиновники отчитались о завершении ремонта ул. Васильевской в Орле

О завершении ремонта ул. Васильевской сообщили в отделе организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Объект готовится к сдаче.

Накануне, 12 августа, сотрудниками управления городского хозяйства и транспорта на месте были составлены нормативные акты с замечаниями. Подрядчик запланировал устранить все недочеты в течение недели. В случае невыполнения работ дорожный ремонт на ул. Васильевской администрацией города принят не будет.

Также подрядчик приступил к подготовительным работам на ул. 2-й Пушкарной (от ул. Мостовой до ул. Колхозной) и на ул. Карачевской, информирует администрация г. Орла.