18 октября 2018



Чиновники заявили, что орловчан наиболее беспокоит санитарное состояние маршруток и несоблюдение графиков в вечерние часы

Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время в отношении перевозчиков ведутся проверки. Большинство нареканий вызывает санитарное состояние автобусов. В частности, накануне сотрудники транспортного отдела совместно с представителями управления государственного автодорожного надзора по Орловской области проверили трех перевозчиков, и автобус одного из них едва не вышел в рейс с деформированным сидением для пассажиров.

Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, заявил,  что большинство жалоб, поступающих на «горячую линию», связаны с санитарным состоянием автобусов, а также с несоблюдением графиков вечернего времени.

— В конце этого месяца истекает срок действия муниципальных контрактов на осуществление услуг по транспортному обслуживанию населения, и мы должны понимать, с кем стоит продолжать сотрудничество, а с кем прощаться, — добавил чиновник.

Напомним, на оперативном совещании в связи с произошедшим 9 октября трагическим ДТП на остановке «Дворце спорта» глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести тщательные проверки перевозчиков в части документов, подтверждающих прохождение предрейсовых технических и медицинских осмотров, условий стоянки и техобслуживания общественного транспорта.

 

Кому платить: в июне некоторые жители Орла получили по два счета за горячую воду
В выходные состоятся чемпионат и первенство Орла 2013 года по греко-римской борьбе
В Орловской области один человек заболел клещевым боррелиозом
Опубликовано 18 Окт 2018 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"