Чиновники заявили, что орловчан наиболее беспокоит санитарное состояние маршруток и несоблюдение графиков в вечерние часы

Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время в отношении перевозчиков ведутся проверки. Большинство нареканий вызывает санитарное состояние автобусов. В частности, накануне сотрудники транспортного отдела совместно с представителями управления государственного автодорожного надзора по Орловской области проверили трех перевозчиков, и автобус одного из них едва не вышел в рейс с деформированным сидением для пассажиров.

Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, заявил, что большинство жалоб, поступающих на «горячую линию», связаны с санитарным состоянием автобусов, а также с несоблюдением графиков вечернего времени.

— В конце этого месяца истекает срок действия муниципальных контрактов на осуществление услуг по транспортному обслуживанию населения, и мы должны понимать, с кем стоит продолжать сотрудничество, а с кем прощаться, — добавил чиновник.

Напомним, на оперативном совещании в связи с произошедшим 9 октября трагическим ДТП на остановке «Дворце спорта» глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести тщательные проверки перевозчиков в части документов, подтверждающих прохождение предрейсовых технических и медицинских осмотров, условий стоянки и техобслуживания общественного транспорта.