Чиновников обязали сделать информацию об аварийных домах доступной для граждан

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект (№ 945109-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»), обязывающий региональные и муниципальные органы власти, уполномоченные на признание дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения в Росреестр.

Эти сведения будут включаться Росреестром в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащую общедоступные сведения, которая требуется при совершении сделок с недвижимостью.

Самостоятельно найти информацию, является ли многоквартирный дом аварийным или подлежащим сносу, бывает проблематично. Продавцы недвижимости могут намеренно скрывать от покупателей факт признания дома аварийным или подлежащим сносу. При этом покупатель может оценить состояние недвижимости только при самостоятельном осмотре, которое на момент продажи может быть вполне удовлетворительным.

Новый закон даст возможность потенциальному покупателю недвижимости получить в выписке из ЕГРН информацию и о техническом, и об аварийном состоянии многоквартирного дома, в котором находится интересующая его недвижимость. А это значит, что у орловцев появится еще один надежный способ защититься от мошенничества со стороны недобросовестных продавцов недвижимости, информирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.