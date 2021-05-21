21 мая 2021



Число автобусов на маршрутах к сталепрокатному заводу будет увеличено с 1 июня

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров пообещал депутатам горсовета, что с началом лета на маршруте № 34 (CПЗ — ГРИНН) число машин будет увеличено с 13 — до 18. Муниципальное транспортное предприятие, которое обслуживает Маршрут № 16 также увеличит число автобусов на этой линии с 12 — до 14. «На этом маршруте много замечаний было из-за поломок автобусов, которые приводили к срыву графика. Если бы работали все 12, то и вопросов бы не возникало», — отметил Ничипоров.

Депутат Александр Щербин напомнил, что при этом муниципалы оказались более дисциплинированными при соблюдении графиков вечером: «В защиту МУП ТТП скажу, что после 20 часов это единственный перевозчик, который продолжает возить к сталепрокатному заводу».

В пресс-службе горсовета напомнили, что в конце апреля вопрос транспортного обслуживания промышленной окраины Орла депутаты вместе с представителями администрации города обсудили с трудовыми коллективами индустриального парка «Орел». Остался неясным вопрос работы еще одного областного «трехзначного» маршрута который обслуживает заводскую окраину Орла. Поэтому комитет вернется к этой теме на июньском заседании с приглашением представителей регионального правительства.

 

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Опубликовано 21 мая 2021 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 160

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