Число автобусов на маршрутах к сталепрокатному заводу будет увеличено с 1 июня

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров пообещал депутатам горсовета, что с началом лета на маршруте № 34 (CПЗ — ГРИНН) число машин будет увеличено с 13 — до 18. Муниципальное транспортное предприятие, которое обслуживает Маршрут № 16 также увеличит число автобусов на этой линии с 12 — до 14. «На этом маршруте много замечаний было из-за поломок автобусов, которые приводили к срыву графика. Если бы работали все 12, то и вопросов бы не возникало», — отметил Ничипоров.

Депутат Александр Щербин напомнил, что при этом муниципалы оказались более дисциплинированными при соблюдении графиков вечером: «В защиту МУП ТТП скажу, что после 20 часов это единственный перевозчик, который продолжает возить к сталепрокатному заводу».

В пресс-службе горсовета напомнили, что в конце апреля вопрос транспортного обслуживания промышленной окраины Орла депутаты вместе с представителями администрации города обсудили с трудовыми коллективами индустриального парка «Орел». Остался неясным вопрос работы еще одного областного «трехзначного» маршрута который обслуживает заводскую окраину Орла. Поэтому комитет вернется к этой теме на июньском заседании с приглашением представителей регионального правительства.