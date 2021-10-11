11 октября 2021



УФНС: число льготников в Орловской области увеличилось на 15 тысяч человек

В Орловской области продолжается рассылка налоговых уведомлений для физических лиц на уплату транспортного, земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым он не удержан). Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря текущего года, напоминает УФНС России по Орловской области.

При этом многие орловчане смогут воспользоваться льготами по имущественным налогам. За 2020 год инспекции области предоставили льготы и вычеты по транспортному налогу более 48,5 тыс. граждан, по земельному – порядка 152 тыс. граждан, а по налогу на имущество – свыше 194 тыс. граждан. По сравнению с прошлым налоговым периодом, общее число льготников увеличилось более чем на 15 тыс. человек. Всего же льготы по имущественным налогам за 2020 год начислены на сумму порядка 210 млн рублей.

 

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Опубликовано 11 Окт 2021 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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