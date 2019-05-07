7 мая 2019



Число пострадавших от укусов клещей исчисляется уже сотнями

За помощью к медикам обратились уже 117 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 30 детей. При этом инфицированность боррелиями паразитов составила 16,2%. То есть далеко не каждый напавший на людей клещ «награждает» свою жертву опасным заболеванием. Основными мерами, направленными на предупреждение заболевания, остаются меры неспецифической профилактики: безопасное поведение на заселенной клещами территории и акарицидные обработки. В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 310 га. Уже проведены обследования на площади 233,4 га и обработаны от паразитов 90,16 га . В частности, можно без опаски гулять в Детском и Городском парках Орла, в Центральном парке и скверах Ливен, на Кривцовском мемориале в Болховском районе, посещать мужской монастырь во имя Святого Кукши во Мценском районе, парк Победы в Покровском районе. Акарицидные обработки прошли также в частном секторе и нескольких садоводческих обществах Орловского района, на территории санатория «Дубрава» и парка-отеля «Мечта». Очищены перед приемом детишек территории 9-ти летних загородных оздоровительных учреждений : «Березка», «Ветерок», «Орловские зори», «Космос», «Елочка», «Солнечный», «Сосновый бор», «Лесная поляна», «Юбилейный», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 07 мая 2019 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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