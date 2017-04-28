Число религиозных организаций на Орловщине растет, а профсоюзов падает

Интересная тенденция прослеживается из данных, опубликованных Орелстатом. За последние 6 лет число религиозных организаций выросло со 176 до 197, и в то же время количество профсоюзных организаций сократилось с 204 до 140. Между двумя этими процессами нет никакой связи — просто это отражение ситуации в нашем обществе.

Что касается числа общественных объединений, то их количество немного сократилось — с 514 в 2011 году до 473 в 2016-ом. Общественных движений стало всего на одно меньше. А политических партий стало заметно больше — если на Орловщине в 2011 году насчитывалось всего 17 отделений партий, то в 2016 их было уже 54, — сообщает Орелстат.

 

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Опубликовано 13 Июн 2017 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 40

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