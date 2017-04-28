Число заболевших боррелиозом после укусов клещей выросло до 3-х

По состоянию на 24 августа 2017 года в медицинские организации обратилось 1 469 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 411 детей (обращаемость на уровне среднемноголетних данных). При этом, уже зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза (за аналогичный период 2016 года было всего 2 случая).

Напомним, боррелиоз или болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии передаются человеку при укусе инфицированных иксодовых клещей, принадлежащих к нескольким видам рода Ixodes. (В Орловской области это пастбищный и лесной клещи). Ранние проявления болезни могут включать: жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь — пятно с приподнятыми краями, называемую мигрирующая эритема. В некоторых случаях, при генетической предрасположенности, в патологический процесс вовлекаются: ткани суставов, сердце, а также нервная система и даже глаза. В большинстве случаев симптомы купируются антибиотиками. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Однако, несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или хронической болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

Между тем, на протяжении нескольких лет растет инфицированность клещей боррелями. Если посмотреть публикации 10-12-летней давности, то ситуация заметно ухудшается. В 2017-ом уже 17,8% клещей, снятых с людей, были инфицированы боррелиями.

К тому же в этом году впервые был отмечен случай заражения клещей гранулоцитарным анаплазмомзом человека (ГАЧ). Это не означает, что раньше ГАЧ не встречался на территории Орловщины — новое заболевание очень сложно диагностировать и медики могли просто путать его с гриппом. В природе, по данным обследований, уже 3,1% клещей могут заразить при укусе гранулоцитарным анаплазмозом.

В связи с отсутствием мер специфической профилактики при клещевом боррелиозе по-прежнему лучшей защитой остается правильное поведение и соответствующая одежда при прогулках в парках, скверах и в лесу. Как бы жарко не было — одежда должна быть закрытой, светлой (так легче увидеть прицепившегося паразита). Брюки лучше заправить в носки, как бы смешно это не выглядело со стороны. Голову необходимо прикрывать головным убором. Во время прогулки — осматривайте себя со всех сторон — клещ никогда не присасывается сразу и паразита легко обнаружить. По возвращении с прогулки — снимите всю одежду и еще раз осмотрите. Если же присасывания избежать не удалось — без паники. При своевременном обращении за помощью к врачам — боррелиоз удается победить на ранней стадии. Да и не все клещи могут им заразить. Случаев заражения орловцев ГАЧ пока вообще не зарегистрировано — паразиты с ГАЧ были изъяты из дикой природы в ходе обследования.

 

Почти 10 000 орловцев рассчитались с долгами после получения СМС от приставов
В сырном цехе Орловской области обнаружили антисанитарию
Орловцам предложили бесплатный гектар на Дальнем Востоке
Опубликовано 25 Авг 2017 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"