Число заболевших боррелиозом после укусов клещей выросло до 3-х

По состоянию на 24 августа 2017 года в медицинские организации обратилось 1 469 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 411 детей (обращаемость на уровне среднемноголетних данных). При этом, уже зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза (за аналогичный период 2016 года было всего 2 случая).

Напомним, боррелиоз или болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии передаются человеку при укусе инфицированных иксодовых клещей, принадлежащих к нескольким видам рода Ixodes. (В Орловской области это пастбищный и лесной клещи). Ранние проявления болезни могут включать: жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь — пятно с приподнятыми краями, называемую мигрирующая эритема. В некоторых случаях, при генетической предрасположенности, в патологический процесс вовлекаются: ткани суставов, сердце, а также нервная система и даже глаза. В большинстве случаев симптомы купируются антибиотиками. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Однако, несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или хронической болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

Между тем, на протяжении нескольких лет растет инфицированность клещей боррелями. Если посмотреть публикации 10-12-летней давности, то ситуация заметно ухудшается. В 2017-ом уже 17,8% клещей, снятых с людей, были инфицированы боррелиями.

К тому же в этом году впервые был отмечен случай заражения клещей гранулоцитарным анаплазмомзом человека (ГАЧ). Это не означает, что раньше ГАЧ не встречался на территории Орловщины — новое заболевание очень сложно диагностировать и медики могли просто путать его с гриппом. В природе, по данным обследований, уже 3,1% клещей могут заразить при укусе гранулоцитарным анаплазмозом.

В связи с отсутствием мер специфической профилактики при клещевом боррелиозе по-прежнему лучшей защитой остается правильное поведение и соответствующая одежда при прогулках в парках, скверах и в лесу. Как бы жарко не было — одежда должна быть закрытой, светлой (так легче увидеть прицепившегося паразита). Брюки лучше заправить в носки, как бы смешно это не выглядело со стороны. Голову необходимо прикрывать головным убором. Во время прогулки — осматривайте себя со всех сторон — клещ никогда не присасывается сразу и паразита легко обнаружить. По возвращении с прогулки — снимите всю одежду и еще раз осмотрите. Если же присасывания избежать не удалось — без паники. При своевременном обращении за помощью к врачам — боррелиоз удается победить на ранней стадии. Да и не все клещи могут им заразить. Случаев заражения орловцев ГАЧ пока вообще не зарегистрировано — паразиты с ГАЧ были изъяты из дикой природы в ходе обследования.