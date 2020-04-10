10 апреля 2020



Число заболевших COVID-19 орловцев выросло до 24

По официальным данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено еще 1 786 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. Орловская область попала в этот список с 7 новым случаями. Известно, что 4 заболевших прибыли из Москвы, еще 2 вернулись из Белоруссии (семейная пара) и 1 был в контакте с ранее заболевшими орловцами.

По сообщению пресс-службы облправительства, ранее подтвержденные случаи заболевания выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из-за границы и из Москвы. Трое больных выздоровело. На медицинском карантине находятся 18 человек, под наблюдением — 811. Сняты с медицинского наблюдения 1007 человек.

 

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Опубликовано 10 Апр 2020 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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