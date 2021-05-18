Число жалоб на орловские дороги растет, как на дрожжах

С наступлением весны увеличилось количество жалоб автомобилистов Орловской области на состояние дорог. О ямах и выбоинах на трассах как федерального, так и регионального значения, об отсутствии тротуаров и фонарей вдоль дорог сообщали из разных уголков региона.

Только с начала марта ЦУР Орловской области зафиксировал свыше тысячи обращений по этому поводу. Более 70% жалоб касалось дорог областной столицы, а направляли их чаще всего через социальную сеть «ВКонтакте».