18 мая 2021



Число жалоб на орловские дороги растет, как на дрожжах

С наступлением весны увеличилось количество жалоб автомобилистов Орловской области на состояние дорог. О ямах и выбоинах на трассах как федерального, так и регионального значения, об отсутствии тротуаров и фонарей вдоль дорог сообщали из разных уголков региона.

Только с начала марта ЦУР Орловской области зафиксировал свыше тысячи обращений по этому поводу. Более 70% жалоб касалось дорог областной столицы, а направляли их чаще всего через социальную сеть «ВКонтакте».

 

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Опубликовано 18 мая 2021 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 80

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